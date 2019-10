Murió y dejó grabado un divertido audio que sonó durante su funeral: "Auxilio, sáquenme de acá, está oscuro"

Antes de morir, un irlandés le pidió a su familia que cumpliera un último deseo. Solicitó que reprodujeran un audio de él mientras se desarrollaba su funeral. Y así fue.

En el video, se puede ver a todos sus familiares reunidos en el cementerio para despedir al difunto. A los pocos minutos de la secuencia, se comienza a escuchar una voz que viene desde el féretro.

"¿Hola? ¿Hola? Déjenme salir, por favor. Está muy oscuro acá. Vamos, déjenme salir que está oscuro. Sé que me están escuchando". Todos los presentes comienzan a reír, algunos mezclando risas con lágrimas.

El divertido video fue compartido por Chloe Kierman (@chloekiernan08) en su cuenta de Twitter, nieta de Shay Bradly, muerto el pasado 8 de octubre: "Mi abuelo quería que todos los que asistieran a su funeral se fueran con una sonrisa en sus caras. Y eso es exactamente lo que logró". La joven contó que colocó una grabadora al lado de la tumba, y que puso a reproducir el audio en el momento menos pensado.

Los presentes no pudieron contener la risa. Porque a pesar de que el hombre -conocido por su gran simpatía y picardía- había fallecido y se encontraban en su funeral, escuchar su voz era una manera de recordarlo con humor.

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face❤️and that’s exactly what he got,I’m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL