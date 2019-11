Qué ex jugador de Boca le daría la selección argentina por 10 años a Gallardo

El ex futbolista de Independiente y Boca habló de Gallardo, de quién debe ser el próximo entrenador del equipo xeneize y de la actualidad del Rojo

El ex futbolista de Independiente y Boca, Claudio Marangoni, habló de Marcelo Gallardo, de quien debe ser el próximo entrenador del Xeneize y de la actualidad del rojo de Avellaneda.



"Tengo un respeto muy grande por Alfaro, pero un equipo como Boca debe pensar en grandeza y apuntar al arco de enfrente", soltó de movida Maranga y amplió: "Boca es muy grande para ir a cuidarse a la cancha de River", sostuvo aclarando que no tiene nada contra Gustavo Alfaro, que le parece un gran entrenador, pero: "Quedar eliminado contra River es determinante, no creo que haya lugar para la continuidad de él como entrenador".



Sin embargo, el ex volante central del Xeneize, coincidió con el actual director técnico: "Boca te quita la vida, como lo dijo Alfaro", a su vez afirmó: "Boca va a buscar otro técnico para generar expectativa", manifestó y se animó a dar un candidato: "Heinze es un técnico extraordinario para Boca, pero no sé si puede trabajar con jugadores de mucho ego, prefiere hacerlo con jóvenes".



"Ni por Boca, ni por Independiente, hoy pago la entrada para ir a ver a Gallardo" fue otra de sus grandes sentencias en la noche de Radio Mitre. "A Gallardo hay que decirle: ‘no se vaya al Barcelona, usted es el dueño de la Selección Argentina por 10 años’", señaló a Radio Mitre.



Para cerrar la charla futbolera Claudio Marangoni, campeón de tres títulos con la camiseta de Independiente, opinó sobre la realidad del rojo: "Independiente tiene el problema de la continuidad, pensé que Holan se iba a quedar mucho tiempo y debió irse por sus problemas con los jugadores. Su equipo por momentos me emocionó".



"Beccacece necesitaba más tiempo, pero la dirigencia de Independiente que ordenó al club quiere títulos", remarcó el distinguido ex futbolista que también respondió sobre la futura secretaría técnica de la institución: "Independiente necesita un secretario técnico si se le da poder de decisión".



En ese sentido, dio su punto de vista tras la reciente negativa de Diego Forlán para asumir el cargo: "Forlán no necesita de Independiente, pero si al revés. Se ve que para Forlán trabajar en Independiente no es una atracción".



Para finalizar, pensando en un plan B para Forlán aportó: "Rolfi Montenegro puede ser el Secretario Técnico de Independiente", sostuvo y apoyo el actual proceso futbolístico del rojo: "Fernando Berón puede continuar como técnico, sabe de fútbol".