"The Mandalorian": quién es "Baby Yoda", el bebé que enloqueció a Internet

La serie 'The Mandalorian' de Disney + ha sorprendido a los fans de 'Star Wars' con un bebé Yoda que ha revolucionado las redes sociales

Disney + (la plataforma de streaming del gigante de la animación) y su serie The Mandalorian, que está ambientada en el universo de Star Wars y reanuda la historia donde la dejó El Retorno del Jedi, ya acapara la conversación de las redes sociales en las últimas horas.

Los que han visto la ficción (en Estados Unidos se estrenó el pasado 12 de noviembre) –y también los que no– han caído rendidos a los encantos del ya bautizado como Baby Yoda. Aunque en los dos capítulos emitidos hasta la fecha no se devela la historia de un bebé que se antoja central en la trama de la ficción, lo que sí queda claro (alerta spoiler) es que es de la misma especie que Yoda, el maestro Jedi convertido en icono de la cultura pop, y que es sensible a la Fuerza. Pero dejando a un lado la trama y las discusiones que su aparición ha despertado entre los fans de Star Wars, el personaje ha encendido las pasiones de Internet y ha traído consigo un sinfín de comentarios y memes.

El bebé ya tiene su propia cuenta de Twitter, @BabyYodaBaby, en la que acumula 17.000 seguidores, pero además ha disparado la creatividad de los tuiteros y, sobre todo, ha despertado auténtica adoración. «No quiero tener un hijo si no es como el Baby Yoda», «no quiero sonar dramático, pero me moriría por Baby Yoda» o «Mira su carita, mira sus ojos, esas orejas…. Solo lo he visto en dos episodios y mataría y moriría por él. ¡Lo protegería a cualquier precio!» son solo algunos ejemplos del revuelo que ha causado en Twitter.

Te puede interesar La pesadilla de la atleta que acusó a Nike de arruinar su carrera

Los tuiteros apelan a lo cute (mono) haciendo incluso montajes con corazones alrededor de la pequeña criatura y muestran su deseo de hacerse con un Baby Yoda en forma de peluche, Funko Pop o cualquier objeto que lo traslade de la pantalla a sus casas. Incluso aquellos que no son fanáticos de la saga Star Wars admiten que la criatura les ha conquistado. Disney + ya cuenta con 10 millones de suscriptores y, a juzgar por el éxito de su primer personaje viral, todo apunta a que acumulará muchos más.

A continuación, algunos de los mejores memes del nuevo bebé favorito de Internet:

LOOK AT THIS FACE, THESE EYES, THOSE EARS!! I’ve only seen him in two episodes and a would kill and die for it. Protect it at all costs! #BabyYoda pic.twitter.com/9Yw9EZMpcB — Elizabeth Parsons (@DianeEliza) 16 de noviembre de 2019

Te puede interesar Video: ven a una bruja en un hotel abandonado en San Juan

I don't mean to sound dramatic but I would die for baby Yoda.#TheMandalorian pic.twitter.com/9PDIrRMiBK — Teal Tomahawk 4-6 (@JagsApologist) 15 de noviembre de 2019