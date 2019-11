Video: el tutorial del hijo de Alberto Fernández en el que enseña a maquillarse como Lady Gaga

En los últimos meses, con la noticia de la candidatura de Alberto Fernández, una figura que cobró popularidad en las redes sociales fue Estanislao, su hijo

En los últimos meses, con la noticia de la candidatura de Alberto Fernández, una figura que cobró popularidad en las redes sociales fue Estanislao, su hijo. El joven de 24 años es un usuario muy activo tanto de Instagram así como también de Twitter y Youtube. En esta oportunidad, publicó un video tutorial en el que muestra a sus seguidores cómo maquillarse como Lady Gaga.



Estanislao, que además es drag queen, ya publicó varios videos en los que muestra cómo se maquilla y también copiando los de otras figuras famosas como Ariana Grande y Cazzu. Esta vez, tituló el video ‘Reconciliandome con Born This Way’ (canción de Lady Gaga), ya que según expresó en el mismo, dejó de seguir a la cantante en la etapa en que sacó ese álbum, en el año 2011.

"A mi me preguntan mucho qué onda, si me gusta Lady Gaga. Yo era muy, muy fan en la era de The fame y en The fame monster se me empezó a ir. En Born this way me perdió directamente", fueron las declaraciones del hijo de Alberto Fernández al inicio del video. Luego mostró la manera en que usa la base y el delineador, para copiar el look de Lady Gaga. Al finalizar, se pone una peluca rubia.

Y esta semana, a través de Twitter, Estanislao contó a sus seguidores el motivo por el cual los perros de Alberto Fernández se llaman Dylan y Prócer: los eligió él. "Voy a revelar que @alferdez no le quiso poner Procer a Dylan porque decía que procer era un collie tricolor y Dylan no. Ahora que tiene un tricolor le puso Procer PORQUE FUE IDEA MIA", tuiteó mencionando a la cuenta de su padre.