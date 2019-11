Juan Román Riquelme anunció que se suspende el partido despedida del 12 de diciembre

Juan Román Riquelme confirmó que la despedida no se jugará el 12 de diciembre por diferentes cuestiones, principalmente, las elecciones

"El tema del partido va a tener que esperar, esa es la verdad". Así comenzó la entrevista de Fox Sports a Juan Román Riquelme en la que dio a conocer que se suspende el partido despedida y homenaje que estaba preparado para que sea una fiesta para todos los hinchas de Boca. Tras la misma, dio los motivos.

"Lo más importante es mi club, ni la fiesta ni el partido. A quien le toque ganar las elecciones, ojalá que me den permiso para hacer el partido. En junio no se molestaría a nadie y sería un buen momento", sentenció el jugador, dando a conocer que es fue el principal motivo para que no se termine de hacer.

"Yo tenía mucha ilusión, ya estaba todo armado y preparado, pero tengo que pensar en mi club y después viene todo lo demás. Tiene que ser una fiesta y no se tiene que pensar nada ni molestar a nadie. Que la gente el 8 de diciembre vaya a votar", agregó Román, que también tiene un sueño.

"Voy a insistir a ver si tengo la suerte de que Messi pueda jugar con mi hijo en La Bombonera", remarcó con la chance de que Leo esté presente y eso tendrá que ver con la Copa América de 2020, que se jugará parte en Argentina y parte en Chile, y antes de la misma se podría organizar.

Por otro lado, afirmó que "todos los muchachos se están enterando y ya habían sacado los pasajes para venir". "Estoy muy feliz y estos meses me comuniqué con mis compañeros y estaban contentos y agradecidos".