Video: un cerdo ataca a un periodista cuando transmitía en vivo la feroz tormenta en Grecia

El reportero intentaba informar sobre los devastadores efectos de las lluvias torrenciales en Grecia, cuando pasó algo insólito que se volvió viral

Hacer una conexión en directo puede tener alguna complicación, como cuando alguien decide entrar en plano para boicotear al periodista buscando sus cinco minutos de fama.



Esto es lo que le sucedió al periodista griego Lazos Mantikos. Lo extraordinario de su caso es que quien le boicoteó no fue un ser humano, sino uno de cuatro patas: un cerdo.



Durante la emisión del programa Good Morning Greece de ANT1 TV, Mantikos realizó una conexión en directo para informar sobre los daños provocados por las lluvias torrenciales que azotaron a la turística ciudad de Kineta.



Al segundo de aparecer en pantalla, un cerdo comenzó a perseguir e intentar morder continuamente al periodista mientras este intentaba realizar su trabajo, al mismo tiempo que buscaba escapar del animal.



Asimismo, las imágenes muestran cómo la escena desató las risas de sus compañeros en el piso, quienes no podían creer lo que estaban viendo.

"Buenos días, tenemos un problema", dijo Mantikos desde Kineta, donde había sido enviado. "Giorgos, ¿pueden oírme? Tenemos un cerdo aquí que nos ha estado persiguiendo desde esta mañana… Amigos, lo siento, no puedo quedarme quieto porque me está mordiendo", explicó.



Además de las risas que generó en sus compañeros, se volvió viral en las redes sociales, donde millones de internautas encontraron sumamente cómica la situación del periodista huyendo del cerdo.



El periodista protagonista del viral vídeo se tomó lo que le sucedió con humor y no deja de compartir en su perfil en Twitter tuits de medios de otros países que se han echo eco de su accidentada conexión.