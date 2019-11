Frases, memes y la Biblia: cómo se defendió Gastón Pauls de las críticas por su apertura al terraplanismo

Luego de las burlas que recibió el actor estos días por permitirse dudar sobre "la redondez" de la Tierra, finalmente decidió hacer su descargo

Si bien desde hace unos meses está circulando por las redes un video en el que Gastón Pauls se permite dudar sobre la esfericidad del planeta Tierra, fue esta semana que tuvo una amplia repercusión y se viralizó.



Se trata de un mini documental llamado Pitágoras donde declara ante cámaras que hace cuatro años se acercó al terraplanismo y definió sus cuestionamientos con una frase que generó todo tipo de reacciones: "Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda".



Esto fue motivo de burlas, críticas y destratos varios. Hasta Jorge Rial le dedicó un fuerte tuit, en donde decía: "Hoy me sentía medio boludo. Pero vi esto y se me pasó".

Hoy me sentía medio boludo. Pero vi esto y se me pasó. pic.twitter.com/oxeRgE5DOa — JORGE RIAL (@rialjorge) November 28, 2019

Pero finalmente llegó el descargo del propio Pauls, a través de historias de Instagram, y en donde intentó bancar su posición haciendo foco no en el debate sobre la "redondez" de la Tierra sino en la importancia de dudar ante lo que se considera cierto y criticando a los medios de comunicación.

En uno de sus posteos, menciona una frase de Aristóteles: "El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona". Y en otro, directamente escribió: "Qué escandalete ridículo por plantear la duda, ¿no? Qué lindo sería que nos escandalizáramos por el hambre de otros y otras, ¿no?".

Además, recientemente se refirió a su nueva vida, cerca de la religión y recorriendo el país para hablar sobre su lucha contra las adicciones. Esta faceta quedó demostrada al publicar un versículo de la Biblia: "Lucas 23:34".

"Y Jesús decía: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen'. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes", reza ese tramo del Evangelio de Lucas.



Otro que salió con todo contra Pauls fue Eduardo Feinmann: "Las drogas hacen muy mal. Destruyen las neuronas y te hacen pensar que la tierra es plana", escribió el periodista. El actor no dejó pasar este comentario y le respondió de manera tajante: "El odio hace peor que la droga... Hace años que la dejé. Edu, más amor porfa. Besis".