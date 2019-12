¡Arden las redes!: la foto de Jimena Barón con Romeo "El Santo" en la cama

Jimena Barón estaría viviendo un romance con Romeo "El Santo". Ambos interpretan el tema "Para nosotros" y fueron vistos a los besos y algo más

La cantante Jimena Barón siempre es noticia, ya que disfruta de un gran momento profesional y amores no le faltan. Ahora estaría viviendo un romance con el cantante Romeo "El Santo". Ambos interpretan la canción "Para nosotros".

La intérprete de "La Cobra", Jimena Barón, no deja de ser noticia, ya sea por sus canciones o por su vida personal. La artista se separó hace algunos meses de Mauro Caiazza, con quien vivió un romance apasionado, y ahora habría encontrado nuevamente el amor en el reggaetonero argentino Romeo "El Santo".

Esta vez, la cantante compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve acostada encima del Romeo. Los dos están sobre una cama y se los puede ver muy cariñosos, también hay una botella de champagne al lado de la cama, lo cual diría que la estaban pasando "muy bien".

La publicación en IG recibió más de 140 mil "me gusta" y cientos de comentarios de sus fanáticos. "Aún me preguntó cómo es que a Mauro calabaza se le escapó una mujer tan increíble… ¿Acaso no es eso lo que todos nos preguntamos? Te amo Ji Mena", expresó una usuaria.

A su vez, en una nota con TN, Jimena Barón habló sobre la relación con su expareja Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison. "Yo siempre apoyé y apoyaré. Mi hijo necesita a su papá. Su padre es feliz. Yo soy una madre encantada, siempre estuve intentando que él esté presente, que permanezca y que no se pierda nada. Siempre seguiré en ese lugar", dijo.