Video: el tremendo susto que se llevaron los turistas al ver tres tiburones en la costa de Monte Hermoso

Los tiburones se acercaron a la playa de Monte Hermoso y asustaron a los turistas que estaban bañándose tranquilamente en el agua para aplacar el calor

Tres tiburones se dejaron ver muy cerca de la orilla y causaron terror entre los turistas que disfrutaban de las playas de Monte Hermoso.

Las imágenes de los escuales se viralizaron y llamaron la atención de todos a esa ciudad balnearia del sur bonaerense.

El hecho ocurrió este viernes 27 de diciembre en una bajada de las playas conocida como Barrilete.

De acuerdo a lo publicado por medios locales, las autoridades de Monte Hermoso explicaron que se trata de una especie de tiburones inofensivos que se acercan a las costas para desovar.

"No estamos acostumbrados a esto, pero averiguamos y es un tiburón inofensivo, llamado Bacota. Es una especie que suele andar en las aguas de Monte Hermoso y come lisa. Como esta semana hubo vientos del sur, y las lisas se mueven en bajas profundidades, los tiburones se arrimaron más a la costa y generaron incertidumbre", relató Franco Gentilli, secretario de Turismo de Monte Hermoso, a la señal TN.

Y ratificó que "es inofensivo y no hace nada a los seres humanos".

"Queremos llevar tranquilidad a las familias, es un destino familiar y turístico, la gente viene a disfrutar de las playas. Es un hecho aislado, y es un animal inofensivo, que solo se acercó a desovar y a buscar alimento a la playa", agregó.

El funcionario recomendó a los turistas "que no se acerquen y no molesten" a los animales. "Tomen precaución, no lo molesten, ni intenten tocarlos, solamente recurran a los guardavidas", finalizó.