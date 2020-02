¿Es un perro o un chancho?: la ilusión óptica que se volvió viral en redes sociales

Los usuarios, confundidos, pensaban que se trataba de una rara especie de chancho o de un animal afectado por la radiación en Chernobyl

Una nueva ilusión óptica se volvió viral en las redes sociales.

Una foto muestra a un perro en una situación extraña que confundía a los internautas.

"Pensé que era un animal de Chernobyl", comentó uno. Otros pensaban que era una cabra bebé, un ternero diminuto o un chancho.

Ninguna opción es la correcta, la fotografía que se volvió viral en las redes es la de un perro, que al estar recostado de un modo particular.



El tuit que tenía la imagen controversial y confusa del perro superó los 15.600 "me gusta" y fue retuiteado más de 3,400 veces. Asimismo, cosechó un montón de comentarios donde los usuarios expresaban su percepción respecto a la foto.

Los usuarios iniciaron sus apuestas y la empezaron a compartirla con sus amigos."Tuve que girar la pantallla", "Me explotó la cabeza", "Media hora viendo la foto y no entiendo por que se ríen", "Pensé que era un animal de Chernobyl", "Volteando la imagen ya no parece tanto un ser sacado del averno", son algunas de las reacciones que compartieron los usuarios de Twitter.



Sin embargo, algunos usuarios revelaron el secreto para entender la fotografía: girar la pantalla del celular. De este modo, aunque el perro sigue teniendo un aspecto extraño, su apariencia es un poco más comprensible que con la imagen de cabeza.