Video: la periodista Romina Manguel dijo que tendría una noche de amor con Kicillof

La periodista participó del clásico cuestionario de Estelita que incluye preguntas sexuales y tuvo que elegir entre políticos macristas y peronistas

En un programa de televisión con Jey Mamón, la periodista Romina Manguel no tardó en responder que tendría un encuentro sexual con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En el juego que le propuso el conductor, la periodista de Animales Sueltos tuvo que elegir un compañero para una noche de sexo desenfrenado. Las opciones: Santiago Cafiero, Durán Barba o AxelKicillof.

Sin dudarlo, eligió al Gobernador de la provincia de quien dijo: "Kici tiene rock. Me gusta con patillas, tiene un estilo que está muy bien. Tiene mucho carisma y la verdad que genera algo muy particular. Tiene esa cosa de empatía, le gusta la gente. Hay políticos que tratan de impostar eso de te toco pero no me toques. Pero a Kici le gusta tocar".

Sobre Santiago Cafiero opinó: "tiene esa cosa que lo cosificamos mucho".

Cuando le dieron a elegir nuevamente con quien tendría una noche de pasión, pero esta vez entre los hombres del macrismo, dijo que no le gustaba ninguno. Y, puntualmente sobre Marcos Peña enfatizó que no pasaría "ni un día en Santa Teresita".