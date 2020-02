Por qué personas sarcásticas son más inteligentes y exitosas: el caso de The Big Bang Theory

Así como es una forma de expresarse, el sarcasmo también constituye un rasgo de la personalidad que determina muchos aspectos de la vida de una persona

Pensando sarcásticamente, hay dos lados de la vida: Penny o Sheldon. Ambos protagonizan la serie estadounidense The Big Bang Theory. Situada en Pasadena, California, cuenta la historia de un grupo de cientìficos algo ermitaños y muy estereotipados a quienes les cuesta relacionarse con la sociedad y con sus códigos. Esa sociedad y esos código están representados en Penny, la vecina de enfrente, que habla sarcásticamente todo el tiempo y a quien Sheldon -el más aislado de todos- no comprende. Paradójicamente, desde el punto de vista formal, el más inteligente es él.



Esa forma de hablar de Penny es muy común en algunas personas, que se expresan de manera sarcástica o irónica y a quienes a veces cuesta entender.



El sarcasmo es un recurso, que se suele expresar en tono de burla, y que suele apuntar a decir lo contrario de las palabras que efectivamente se dicen. Es una forma graciosa de contradecir a otro, de hacer un chiste o una burla pero de manera rebuscada, no directa y sencilla.



Ahí está el picaporte que permite abrir esta puerta. ¿Las personas sarcásticas son más inteligentes y graciosas que las demás? A partir de este interrogante, la respuesta es interesante para quienes se parecen a Penny y para quienes son auténticos Sheldon.



Para averiguar si realmente es así y tener una respuesta certera a dicha pregunta, un grupo de especialistas de la Universidad de California inició una investigación.



Según el estudio, hace muchos años las personas utilizaban el sarcasmo para reconocer a la gente sincera. Así, podían distinguir quienes eran confiables, a quiénes se les podía "dar la espalda" y con quiénes se podía construir un vínculo de amistad, de aquellos que no tenían esas características.



Pero hasta ahí no hablan de la inteligencia de las personas que se comunican de manera sarcástica. Más adelante asegura que este grupo de personas suele ser considerada más inteligente y hábil. ¿Los motivos? El grupo de investigadores californianos afirma que la gente sarcástica tiene rasgos evolutivos más desarrollados de aquellos que no utilizan esta forma de expresión.





Sarcasmo, una forma de hacer reir y contradecir a la vez



Esta investigación no fue la única que ahondó en las características de las personas sarcásticas y en la duda sobre si son más inteligentes que el resto o no.



Un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard y la Escuela de Negocios INSEAD llevó adelante un estudio titulado Organizational Behaviour and Human Decision Procesess Journal. Allí los especialistas señalaron que existe un gran vínculo entre el sarcasmo y la creatividad, una característica que se suele asociar con la inteligencia formal, como la mayoría de las personas la conoce, pero que no necesariamente está ligada a ella.



¿Cómo llegaron a esa conclusión? El análisis consistió en pedirle a un grupo de personas que participaran de varias conversaciones grupales, en las que tenían que ser sinceros o sarcásticos, de la forma que les saliera naturalmente.



Obtenidos los resultados, los expertos pudieron concluir que aquellos hombres y mujeres que actuaban y se comunicaban en forma sarcástica tuvieron mejores resultados. Esto se debe a que, según la investigación, tienen un pensamiento más abstracto y codifican el verdadero significado detrás de sus palabras. Este proceso, que es complejo y más retorcido de lo estándar, ayudaría a crear nuevas conexiones en su cerebro, de modo que los haría más creativos e inteligentes.

Te puede interesar La foto de Luis Novaresio y Braulio Bauab acaramelados en la playa

Tres conclusiones del estudio

Esta investigación concluye, entonces, que hay tres características centrales que hacen posible afirmar que una persona sarcástica es más inteligente que aquellas que no lo son.

El sarcasmo es una forma de expresarse



1. El sarcasmo requiere mayores procesos mentales. El recorrido que tiene que hacer el mensaje desde que la persona lo piensa hasta que efectivamente lo transmite es más largo, más dificultoso, pero al mismo tiempo permite ese desarrollo de procesos mentales que aumentaría la capacidad del cerebro.



2. El punto número uno lleva al segundo: el sarcasmo permite que la mente se expanda. Aquellos que se expresan a través de este recurso tienen una mente más amplia, que les permite pensar de manera más abierta y abarcativa.



3. Por último, el sarcasmo permite la conceptualización. ¿Qué significa esto? Hace referencia a la capacidad de pensar o proyectar dentro de la cabeza ideas abstractas y poder comprenderlas.

Pero hay más

Por su parte, la neurofisióloga Katherine Rankin tiene una visión particular sobre las personas que se expresan con sarcasmo o a través de él. Para ella, se trata de un recurso que ayuda a la sociedad a crear relaciones fuertes y duraderas en el tiempo.



La científica realizó una investigación sobre qué implica la incapacidad para detectar el sarcasmo. De acuerdo a sus publicaciones, esa imposibilidad podría representar un signo temprano de algún tipo de demencia, que incluso podría ser el mal de Alzheimer.



De acuerdo al análisis que ella realizó, aquellas personas que no pueden decodificar un mensaje sarcástico podrían tener una lesión en una zona del cerebro, que está relacionada con este tipo de patologías y que podría indicar su presencia. A su vez, esa característica impide a ese grupo de individuos relacionarse adecuadamente con otros miembros de la sociedad, con personas de su entorno. De ahí la afirmación original, que hacía referencia a que el sarcasmo permite crear relaciones fuertes y duraderas.



Se podría decir, en este sentido, que no las crea, sino que pone de manifiesto que quienes no tienen esa capacidad no pueden adaptarse a las normas sociales imperantes de manera sencilla. En consecuencia, no pueden relacionarse de manera sana y adecuada con otros seres humanos, porque quienes usan el sarcasmo esperan que sea un lenguaje compartido, que puedan expresar ante sus amigos, su familia, su pareja, sus compañeros de trabajo, y ser entendidos.

Te puede interesar Qué hábitos tienen en común las personalidades exitosas y que los llevaron a ser millonarios

¿Ser sarcástico es bueno entonces? No necesariamente

Otras investigaciones hacen referencia al impacto que tiene el uso del sarcasmo en quienes lo reciben como respuesta a sus afirmaciones o a sus preguntas. Según el "Ranking Bully Types", la utilización de este recurso es una forma de hacerle bullying a otras personas, precisamente porque se trata de un "matoneo" intelectual.



Con mayor o menor nivel de consciencia, los hombres y mujeres que usan el sarcasmo en su día a día disfrutan cuando los demás se sienten inferiores y, en contraposición, se consideran más inteligentes y hábiles.



Así, según una investigación realizada por Raymond Gibbs, las sentencias sarcásticas tienen una serie de consecuencias, de las cuales no siempre se es consciente al momento de hablar.

El sarcasmo a veces puede herir

La primera consecuencia es la vulneración del vínculo relacional con esa persona. El especialista las concibe como un atentado hacia la autoestima del otro, como una especie de agresión.



El segundo efecto que tiene esta forma de comunicarse, hace referencia al nivel de consciencia del "daño" que tienen quienes así lo hacen. La mayoría de las personas que habla sarcásticamente no se da cuenta de que su comportamiento puede ser intimidatorio, aunque eso mismo sea lo que las hace sentir "superiores". Esa superioridad es para sí mismos, pero no piensan en que pueden estar haciendo daño.



Aunque no se da en todos los casos, el especialista considera que estas personalidades suelen escudar a un hombre o una mujer prácticamente insensible desde el punto de vista interpersonal y social. Es por eso que suelen ser personas poco empáticas, que no desarrollan identificación con otros seres humanos tan fácilmente. Presentan algo similar a un hermetismo emocional donde lo único que se busca a cada instante es imponer su destreza intelectual, su habilidad de palabra e ingenio.