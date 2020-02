El fuerte descargo de Estanislao Fernández luego de que lo acusaran de maltratar a los heterosexuales

El hijo del Presidente explicó que los heteros nunca fueron discriminados por su inclinación sexual, y confesó que también fue víctima de discriminación

Estanislao Fernández, hijo del presidente argentino, estalló de furia en las redes sociales luego de que lo acusaran de maltratar a los heterosexuales.

Todo comenzó cuando el joven realizó una encuesta de Instagram para preguntarle a sus seguidores qué música les gustaría escuchar en la Limbo Pop, fiesta en la que se presentará como DJ el próximo 24 de febrero en la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, Estanislao catalogó de "pakis" a varios seguidores que daban su opinión musical y uno de ellos no tardó en sentirse discriminado por el término que utilizó en referencia a los heterosexuales.

"Esto de pakis me parece violento. Es lo mismo cuando a vos te dicen put* de mierd*, ya me lo han hecho antes de decirme paki por solo ser heterosexual y creo que no da", sostuvo el seguidor del joven.

Lejos de quedarse callado, Dyhzy compartió un contundente mensaje en el que aseguró que la "diferencia" radica en las muertes que conllevan la discriminación.

"La diferencia entre ustedes diciéndome put* y yo diciéndoles pakis es que a mí por put*, bi, me matan. A les heterosexuales no los matan por heterosexuales", sostuvo el hijo del mandatario.

Luego, el joven acudió a sus historias de Instagram para continuar con su explicación. Allí, Estanislao sostuvo que acusarlo de violento "es lo mismo que cuando se quejan de que la heterosexualidad no está incluida en el orgullo. Nunca van a estar incluidxs en el orgullo porque el orgullo es el método que tuvimos siempre las personas LGBTTTIQQA+ para reclamar, conmemorar y celebrar lo que somos".

Además, explicó que los heteros nunca fueron discriminados por su inclinación sexual, y confesó que él mismo fue víctima de discriminación por su bisexualidad. Además, resaltó que hablar de "heterofobia" era un equivalente a machistas hablando de matriarcado. "Peor es vivir con miedo de que te maten por tu expresión de género, identidad de género o sexualidad. Cosa que ustedes nunca vivieron", remató.