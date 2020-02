Estanislao Fernández revolucionó las redes al revelar el tatuaje de su cola

El hijo del presidente se lució nuevamente en Instagram con un cosplay muy sensual que recibió el elogio de sus miles de seguidores

Estanislao Fernández, hijo del presidente Alberto Fernández, se lució una vez más con un cosplay muy sensual que prendió fuego a sus seguidores de Instagram, red social en la que la drag queen cuenta con medio millón de seguidores, y reveló el tatuaje que tiene en su cola.

Estanislao, popularmente conocido como Dyhzy -nombre que él mismo define como su identidad- apostó ahora por algo más jugado que en ocasiones anteriores, en las que se vistió de "Diabla" o cuando ya había posado en traje de baño.

El cosplayer (término con el que se denominan a quienes ejercen la práctica del tipo de arte y moda representativa en donde los participantes llamados de tal forma usan disfraces, accesorios y trajes para representar a un personaje específico o englobar una idea) posteó en sus redes sociales una imagen en la que se lo puede ver con una peluca verde azulada, una bikini muy cavada al cuerpo, luciendo en sus brazos los tatuajes de siempre, y en su glúteo derecho un símbolo que se imprimió en la piel y que mostró con sensualidad, por lo que fue muy halagado por sus seguidores.

"Pasame un puf que se me termina el aire", "Calmate que me muero", "No podés ser tan linda", "¿No querés ser el amor de mi vida?", fueron algunos de los mensajes leídos en los comentarios.

Dyhzy cosechó una popularidad indiscutible en la red, gente que sigue sus posteos y contenido todos los días y lo acompañan en cada paso que toma en su perfil público. Bajo el mensaje "Ahora ya terminaste" en el pie de su publicación, varios hicieron mención al tema, entre ellas una seguidora que lanzó: "Con esa figura y el tatuaje de Blink no necesito más para enamorarme".