¿Cuál es el costo mensual del geriátrico Premium que lanzó un grupo de empresarios argentinos?

El lugar cuenta con comedor, cafeterías, parrilla y horno de barro, SUM, gimnasio, terraza y un patio abierto, además de un espacio de cuidados especiales

Un grupo de empresarios liderados por Diego Petracchi, ex director financiero de Las Leñas, lanzaron We Care, un geriátrico Premium que abrió sus puertas en marzo a una cartera de exclusivos clientes.

Con una inversión de 6 millones de dólares, se ubica en un edificio de 9 pisos ubicado en Bartolomé Mitre y Callao. Tiene 7000 metros cuadrados y un total de 62 habitaciones individuales, más un sector de cuidados especiales. Cada espacio ronda entre los 30 y 45 metros cuadrados.

Uno de los socios es el reconocido médico gerontólogo, José Ricardo Jáuregui. "Tuve que buscar un geriátrico para un familiar y no encontré ninguno porque no me gustaban. Este es un lugar donde me gustaría vivir, con muchos espacios comunes, comedores, cafeterías, parrilla y horno de barro, SUM, gimnasio, terraza y un patio abierto. Se pueden recibir familias y amigos en cualquier momento", dijo a BAE Negocios el presidente de We Care.

El costo mensual para alojarse en uno de estos exclusivos espacios arranca en $360.000, que incluye vivienda, comida, actividades, cuidados de enfermería y la higienización de la persona.

Este precio es en caso de que la persona no requiera cuidados mayores, como sesiones de kinesiología o algún tratamiento especial. Si se trata de una persona con Alzheimer, por ejemplo, el costo de eleva a $410.000 aproximadamente.



Los contratos se renuevan mensualmente, también se puede optar por turnos de 4 a 8 horas en el centro de día o residencias temporales.