Darte un baño caliente puede quemar tantas calorías como una carrera

Un baño de agua caliente puede ser relajante después de un día de estrés en el trabajo o en la facultad, pero también puede ayudar a quemar calorías

Quemar calorías, adelgazar, sentirse mejor con el propio cuerpo. Son objetivos que muchas personas, hombres y mujeres, se ponen como meta y hacen todo lo posible para lograrlos. ¿Cómo? Esencialmente, las formas de quemar calorías son la práctica deportiva o de cualquier actividad física, y la alimentación saludable, que no contribuye precisamente a quemar calorías pero sí a nutrirse de manera adecuada y no acumular grasa en forma excesiva.



Sin embargo, hay pequeños hábitos cotidianos, a los que regularmente no se les presta atención, que pueden ayudar a quemar calorías y, en consecuencia, a tener un cuerpo más sano.



Uno de los más curiosos es el baño. Sí, la ducha caliente que la mayoría de las personas se da a la mañana, antes de salir para el trabajo, o a la noche, antes de dormir, puede ser un factor que contribuya a quemar calorías.



Según una investigación de la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, un baño puede tener los mismos beneficios que el ejercicio e incluso prevenir enfermedades algunas enfermedades.



El estudio reveló que un baño de una hora con el agua a 40 grados centígrados de temperatura puede llegar a quemar tantas calorías coomo andar media hora en bicicleta o correr durante ese período de tiempo.



A su vez, tiene otras propiedades, que no se asocian al peso pero sí al cuidado de la salud. Las propiedades antiinflamatorias de un baño de agua caliente es importante para el sistema inmunológico, de modo que puede ayudar a combatir enfermedades.

¿Qué otras actividades pueden ayudar a quemar calorías?

Más allá del ejercicio físico, lo cierto es que muchas de las actividades que las personas realizan cotidianamente contribuyen a quemar calorías. No todas son iguales, ni impactan de la misma forma en la quema de calorías, pero sí pueden sumar a este objetivo.



Ser una persona inquieta



Créase o no, las personas que no se pueden quedar quietas tienen un mayor consumo de calorías que otras, aunque no realicen actividades puntuales. Ser inquieto, estar en movimiento todo el tiempo, es una forma de ser que puede quemar hasta 350 calorías al día. Así lo indica un estudio de 2005, que además registró que perder 350 calorías al día es suficiente para bajar de 13 a 18 kilos en un año -en aquellas personas que lo necesitan, claro. Esto tiene sentido ya que un movimiento constante, incluso estando sentado, es, de alguna forma, un ejercicio que impacta positivamente en el cuerpo.





Tomar té verde puede ayudar a quemar calorías porque aumenta la diuresis

Tomar té verde



Si bien se dice que tomar ciertas bebidas -como té verde o jugo de limón- puede contribuir a bajar de peso o quemar calorías, el efecto que ellas tienen en el cuerpo es distinto. Este tipo de bebidas contribuye a estimular la diuresis, es decir, las ganas de hacer pis, un mecanismo que naturalmente reduce la retención de líquidos y puede, eventualmente, ayudar a bajar de peso.



Sin embargo, esto no significa que para reducir el porcentaje de grasa corporal o para adelgazar sea necesario tomar té verde. Simplemente se trata de una bebida que puede ser útil para lograr ese objetivo, siempre acompañada de hábitos saludables, alimentación sana y actividad física.



Limpiar tu casa



Esta es la manera menos relajante pero más productiva de quemar calorías. Barrer, fregar, y todas estas actividades hechas en intervalos cortos de tiempo, ayudan mucho a quemar calorías, precisamente porque mantienen al cuerpo en movimiento y no en estado sedentario.



Limpiar, otra forma de quemar calorías de manera sana

¿Qué deportes queman más calorías?

Hacer deporte es una de las claves para poder llevar una vida saludable, sentirse bien y cuidar el cuerpo. El organismo necesita una mínima dosis de actividad para poder funcionar correctamente y, de este modo, evitar el desarrollo de molestias o enfermedades.



La oferta de actividades, ejercicios y deportes es casi infinita, ya que hay opciones para todos aquellos que decidan incorporar este elemento a su vida cotidiana. Deportes en grupo o unipersonales, disciplinas de fuerza, de resistencia, aeróbicas, entre otras, son algunas de las principales opciones que existen para aquellos que busquen incorporar una actividad a su rutina.



Recientemente, han aparecido otros deportes en esta escena, que buscan dar un giro a las alternativas tradicionales. El spinning y el crossfit son dos disciplinas que comparten características, al tiempo que tienen importantes puntos de divergencia. Cada una de ellas tiene como objetivo central el aumento de la resistencia física de quienes la practican. Sin embargo, los métodos y los ejercicios que se combinan en cada disciplina son distintos y apuntan a cumplir metas diversas.



El spinning es un ejercicio que activa todo el cuerpo, pero se centra en los músculos de la cintura para abajo. Además de ejercitar esa zona, es una actividad beneficiosa para el sistema cardiovascular, contribuye a fortalecer los músculos y combate el estrés. A su vez, cabe destacar que el spinning estimula la circulación, evita la retención de líquidos, activa el metabolismo, fortalece el corazón y su capacidad aeróbica, lo cual repercute en su buen funcionamiento.



En una clase de spinning se puede llegar a quemar 500 calorías

Ahora bien, más allá de los beneficios y del impacto positivo que tiene sobre el cuerpo, ¿cuántas calorías se pueden quemar en una clase de spinning? Las sesiones, por lo general, son de 45 minutos efectivos, lo cual implica que duran una hora, pero los primeros minutos se dedican a calentar, mientras que los últimos, a elongar. En ese tiempo, aproximadamente, se pueden gastar alrededor de 500 calorías, que en algunos casos pueden aumentar hasta 700. Por supuesto que la cantidad de calorías dependerá de la intensidad del ejercicio, aunque es posible afirmar que en esta disciplina se suelen quemar más calorías que en otras aeróbicas.



El crossfit, por su parte, es otra de las actividades que han aparecido más recientemente; se podría definir como una disciplina que involucra una serie de ejercicios funcionales de alta intensidad. El motivo esencial del grado de exigencia que reviste el crossfit radica en que originalmente lo practicaban únicamente los militares, bomberos, policías y marines. Sin embargo, actualmente se ha transformado en una actividad mucho más difundida popularmente.



Los principales beneficios que quienes practican este tipo de ejercicios pueden notar rápidamente suelen ser el incremento en la resistencia cardiopulmonar, el equilibrio y la potencia, entre otras capacidades que verán una mejora.



Al igual que en el spinning, para el crossfit también cabe preguntarse acerca de las calorías que se pueden quemar en cada clase, ya que es uno de los parámetros en los que se mide la efectividad de un deporte. De acuerdo a las conclusiones alcanzadas por un grupo de científicos de la Kennesaw State University (EE.UU.), una clase de crossfit -de aproximadamente 20/30 minutos- puede llegar a quemar alrededor de 270 calorías.



Si bien es una de las guías para medir la efectividad de una práctica deportiva, no es la única. En todos los casos, se deben tener en cuenta las características particulares de cada persona, sus necesidades, los objetivos que busca cumplir a través de la práctica del deporte, entre otras variables. Además, cuando se trata de disciplinas tan exigentes, el complemento de la alimentación es central, ya que junto con la salud es uno de los pilares que no se debe descuidar.

Quemar calorías, pero de manera saludable

El objetivo de querer quemar calorías para, finalmente, bajar de peso o reducir el porcentaje de masa corporal es absolutamente válido para cualquier persona. Lo importante es nunca perder de vista el cuidado de la salud y del cuerpo.



Es muy común encontrar en internet o en redes sociales recomendaciones sobre cómo adelgazar, cómo ganar masa muscular, cómo bajar de peso. El problema es que muchas de ellas no fueron realizadas por un profesional de la salud, sino que son consejos que una persona sin experiencia ni conocimientos brinda, en base a su vida personal y a sus hábitos. Ahí está el error.



Siempre que se quiera cumplir con cualquiera de los objetivos mencionados es esencial consultar con un especialista. Será él quien podrá recomendar una dieta, hábitos, y actividades que pueden resultar positivamente en una persona en particular. Tanto desde el punto de vista del deporte y la nutrición, como desde el aspecto estético, es esencial poner a la salud por delante y no seguir consejos sin respaldo médico o científico.