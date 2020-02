Wanda Nara: ¿fortuna real o puro humo? Cuánto cobra Icardi

Casada con Mauro Icardi hace más de diez años, Wanda Nara se dedica a ostentar sus lujos y los de su marido en su cuenta de Instagram

¿Es más famoso Mauro Icardi o Wanda Nara? A esta altura la realidad es que ella se ha encargado de posicionarse como figura pública lo suficientemente conocida e instalada como para dudar de la respuesta a esa pregunta. Wanda, con la ostentación que hace en redes sociales, con el dinero que ha cosechado a lo largo de los años, y con su istriónica forma de ser, ha logrado una fama inédita para muchas mujeres que se han casado con jugadores de fútbol.

La "botinera" más polémica de Argentina

Su primera experiencia como "botinera" fue al lado de Maxi López. El ahora ex esposo de Wanda Nara se casó con ella hace más de diez años, en el 2008. A lo largo de su relación tuvieron tres hijos, Valentino (11), Constantino (9) y Benedicto (7), pero se separaron de una manera escandalosa, polémica y, por supuesto, mediática.





Maxi López y Wanda Nara

Mauro Icardi apareció en ese contexto, incluso estaba presente en la vida de ambos mucho antes de que se separaran efectivamente. El actual jugador del PSG - a préstamos del Inter de Milán- comenzó su relación con Wanda con un halo de sospechas de infidelidades y traición. Pero no les importó y siguieron juntos; tiempo después se casaron y siguen juntos hasta el día de hoy.

Wanda, la reina de la ostentación en las redes sociales

No es la primera vez ni será la última. Wanda Nara no se cansa de mostrar sus lujos y los de toda su familia en sus redes sociales. Así, para que lo vean todos sus más de seis millones de seguidores, y para que los portales de noticias del mundo la mantengan en boga, la rubia muestra diariamente su estilo de vida lleno de lujos.



Para el multimillonario matrimonio que tiene con Mauro Icardi ya es común subir a las redes sociales todo lo que la familia posee, que de hecho siempre es impresionante y hasta grotesco. Autos, carteras, ropa, zapatos y viajes son algunos de los lujos que muestra Wanda en su cuenta de Instagram y que siempre da la vuelta al mundo.



Según Wanda, "los aeropuertos son su segunda casa". Así lo especificó en uno de sus últimos posteos de su cuenta de Instagram.

Mi segunda casa ? Los aeropuertos ???????? by Paris ..

La rubia muestra de manera frecuente los viajes que realiza con su familia, ya sea con su marido solos o con sus hijos.

The end weekend

Wanda Nara muestra su ropa y su ostentosa forma de vestir. Día tras día publica fotos en las que se la ve producida, siempre con ropa de marcas conocidas.

Cuánto cobra Mauro Icardi en el PSG (agregar los sueldos del plantel del Paris Saint Germain)

Recientemente, una publicación francesa reveló el salario de Mauro Icardi, quien está a préstamo en el PSG procedente del Inter de Milán.



L’Équipe publicó que el esposo de Wanda Nara recibe 5.8 millones de euros anuales. Esto se traduce en unos 500.000 euros al mes.



Icardi se incorporó en el pasado mercado de pases de verano. Jugó cuatro partidos, dos por Champions League y dos por la Ligue 1, y convirtió dos goles.



El rosarino está a préstamo procedente del Inter de Milán con una opción de compra de 70 millones de euros.



Mauro Icardi, con la camiseta del PSG

Es interesante comparar el sueldo de Icardi con el de algunos de sus actuales compañeros en el PSG, equipo que sin dudas es el más rico de Francia.



Los 10 jugadores mejores pagados de su plantilla son los 10 jugadores con mejor salario en la Ligue 1, lo que evidencia la clara diferencia respecto al resto de equipos de su liga, algo que no se muestra de la misma forma luego en la clasificación ya que aunque el PSG es líder en la clasificación, acumula dos derrotas en los nueve partidos disputados hasta la fecha y solo aventaja en dos puntos al Nantes, segundo en la tabla.



La llegada de Keylor Navas este pasado verano alteró un poco el ranking de los mejores pagados en el plantel del equipo parisino y se coló entre los primeros.



El primero de la lista es Neymar Junior. El brasileño cobra más que el segundo y tercero juntos, Cavani y Mbappé. Su salario es de 36,8 millones de euros brutos al año, una cifra muy alta y que fue lo que supuso uno de los mayores problemas cuando lo fichó el Barça, que con ese sueldo tan alto, descontrolaría toda su masa salarial, disparándola hasta saltarse el fair play financiero.



Llama la atención que el segundo mejor pago del equipo no es Mbappé, sino Edinson Cavani. El uruguayo cobra 18,5 millones de euros brutos, por los 18 del talentoso delantero francés.



El cuarto y quinto mejores pagados de la plantilla son dos defensas, Thiago Silva y Marquinhos. El primero cobra 16 millones de euros brutos, por los 13,5 de su compañero. Coincide, además, que esos 13,5 millones brutos anuales son los mismos que cobra Ángel Di María, sexto en la tabla. El argentino, con un rol de suplente a priori, tiene un salario astronómico y que se diferencia mucho de lo que puede cobrar un futbolista de su perfil en otros grandes de Europa.



Keylor Navas se coló como el séptimo mejor pagado de la plantilla con un salario bruto mensual de un millón de euros, lo que hace 12 millones al año, siendo uno de los mejores pagados como portero en todo el mundo. Octavo en la lista y a cierta distancia, se encuentra Ander Herrera. El español, reciente fichaje este verano, obtendrá un salario de 8 millones de euros brutos por cada temporada que juegue en el equipo parisino.



Noveno se encuentra Marco Verratti. El italiano cobra 7,2 millones de euros brutos por temporada, siendo uno de los mejores pagados en el centro del campo del PSG. Cierra la lista como décimo el argentino Mauro Icardi. Procedente del Inter de Milán, le mantuvieron prácticamente el mismo salario que percibía en Italia, que asciende a 5,8 millones de euros brutos por temporada, tal como ya se ha mencionado.

