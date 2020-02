La tenista rusa Maria Sharapova anunció su retiro del tenis profesional

Llegó a ser número uno del mundo. La atleta de 32 años cosechó 36 títulos, incluidos cinco títulos de Grand Slam y fue un fenómeno publicitario

La tenista rusa Maria Sharapova, ex número uno del mundo y ganadora de cinco títulos de Grand Slam, anunció su retiro del tenis profesional a los 32 años. Después de un largo tiempo sin poder regresar a su mejor nivel, luchando con las continuas lesiones, la jugadora ha decidido ponerle fin a una trayectoria plagada de éxito pero también con escándalos.

Sharapova, que jugó solamente dos partidos esta temporada y perdió ambos, comunicó su decisión en una carta publicada por las revistas Vanity Fair y Vogue, en la que detalle todo sobre su decisión de alejarse del deporte. "¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que ambas, ese que te hizo llorar de manera indescriptible? ¿Cómo decir adiós a un deporte donde encontraste una familia, unos fans que estuvieron a tu lado durante 28 años? Soy nueva en esto así que, por favor, perdóname. Tenis, me estoy despidiendo de ti", escribió la tenista que se dio a conocer al mundo al ganar Wimbledon con 17 años (2004).

La tenista rusa fue la atleta femenina mejor pagada del mundo entre 2005 y 2015. Sus acuerdos de patrocinio fueron aún más valiosos que las ganancias de su torneo. En 2019, ganó $1 millón en premios y $6 millones por publicidad, informó Forbes.

Actualmente tiene acuerdos con Nike, Porsche, Evian y Head, según el informe. Su patrimonio neto ronda entre $ 135 millones y $ 195 millones, de acuerdo a datos de celebritynetworth.com y Forbes. La atleta también posee su propia marca de dulces llamada Sugarpova.

Ella misma le dijo a FOX Business en 2018 que ese negocio valía u$s20 millones. Seis años antes, había invertido u$s 500000.

Pese a haber enfrentado una gran controversia en 2016 cuando fue suspendida por 15 meses después de dar positivo por meldonium, un medicamento para el corazón prohibido para mejorar el rendimiento, la mayoría de los patrocinadores continuaron con ella.

Qué dice la carta

A lo largo de la carta, Maria va recordando todas sus etapas dentro del deporte. Desde que agarró por primera vez en una raqueta hasta que llegó a la cima del ránking, pasando por los primeros viajes con su padre y distintos obstáculos que tuvo que superar.

"Mi ventaja nunca fue sentirme superior a otras jugadoras, todo lo contrario. Se trataba de sentirme continuamente cayendo por un acantilado, una sensación que me hacía volver a la cancha constantemente para descubrir cómo seguir escalando. Una de mis claves, sobre todo, fue nunca mirar atrás y nunca mirar hacia adelante. En el tenis simplemente hay que seguir atentamente cada bola que te llega en la pista al mismo tiempo que tratas de calmar todos esos pensamientos incesantes en tu mente", explica en su emotivo adiós.

No obstante, su gran trayectoria quedó manchada cuando en marzo de 2016 dio positivo por meldonium en un control antidopaje en el Abierto de Australia de ese mismo año. Recibió una sanción que la mantuvo 15 meses apartada de las pistas y, pese a que trató de volver a jugar y recuperar su mejor versión, no logró reencontrarse con su brillo por las continuas lesiones.

El día que asumió su doping positivo

Su último título en un torneo de la WTA lo consiguió en el 2017, al ganar el Abierto de Tianjin (China). Desde entonces ha luchado constantemente por mantenerse bien físicamente pero no lo ha conseguido y por ello ha decidido alejarse definitivamente del circuito profesional.

El adiós de Sharapova es el fin de una era en el tenis femenino, donde se transformó en un emblema al cosechar 645 victorias y 36 títulos, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2012 y cinco trofeos de Grand Slams: Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014.