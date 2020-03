¿Qué dijo?: Brancatelli chicaneó a Macri durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

El periodista aprovechó el discurso de Alberto Fernández para lanzar un tweet sobre la dicción del presidente actual y el anterior

El presidente Alberto Fernández habló ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en un discurso en los que pasó por diferentes tópicos de interés y hasta prometió el envío de una ley para la despenalización de la interrupción del embarazo.

Mientras el mandatario emitía su discurso, el panelista Diego Brancatelli, reconocido simpatizante del kirchnerismo, aprovechó para cargar sin nombralo al exmandatario Mauricio Macri.

Un Presidente que sabe leer.

Que raro me resulta.

No me pasaba desde 2015 (?) — Diego Brancatelli (@diegobranca) March 1, 2020

"Un Presidente que sabe leer. Que raro me resulta. No me pasaba desde 2015 (?)", disparó en Twitter, diferenciando la buena dicción de Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con respecto a Macri.

Brancatelli además celebró la postura de Fernández en relación al aborto. "Será Ley. Bien Alberto", indicó el periodista en un mensaje en el que incluyó corazones verdes.