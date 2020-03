El insólito caso de un grupo de personas que no sabe nada sobre el caos mundial por coronavirus

En medio de la crisis que se desató con la expansión global de este virus que ya es considerado pandemia, un grupo de jóvenes aún desconoce su alcance

Si bien en Alemania, el coronavirus ya causó 10 muertos y tiene más de 5 mil infectados, hay un lugar en ese país en el que aún desconocen lo que ocurre a nivel mundial.

Se trata de la casa de Gran Hermano, el famoso reality show en el que los participantes no saben nada de lo que sucede en el exterior durante el tiempo que están recluidos en la casa.



Los concursantes que están participando en la versión alemana, están allí desde el 6 de febrero. Desde esa fecha, están encerrados, sin ningún tipo de información de lo que pasa afuera.

Los productores del programa, emitido por la cadena Sat. 1, prefirieron no brindarles aún nada sobre lo que ocurre en el exterior para continuar con el aislamiento, que es una de las reglas principales del mismo.

Aunque en ese momento se conocía al virus, aún no estaba determinado como pandemia.

Ahora, las autoridades de la cadena indicaron que les comunicarán a los participantes si la salud de alguno de sus familiares está en riesgo.

"Por supuesto, se informará si hay razones para hacerlo", afirmaron desde Sat. 1 en una nota con la revista alemana Süddeutsche Zeitung.

Para los que se sumaron al programa después de la fecha de inicio original, se les dijo que no revelaran nada a los que ya estaban allí para cumplir con las reglas de total aislamiento del programa.

Sin el conocimiento de los protagonistas del show televisivo, según Sat1, se ha implementado "medidas especiales de higiene" en los estudios de Endemol Shine Germany en un intento por mantener a los concursantes y miembros del equipo a salvo. La emisora ​​no especificó exactamente cuáles fueron estas medidas.

Mientras estos jóvenes están allí recluídos sin saber qué sucede afuera, el gobierno alemán anunciará nuevas medidas de seguridad, entre ellas más restricciones al ingreso de extranjeros en su frontera con Francia, Austria y Suiza, como parte de las acciones para combatir el brote de coronavirus.



La medida fue acordada por la canciller alemana Angela Merkel y los ministros regionales de Baviera, Baden-Wurtemberg, el Sarre y Renania-Palatinado, que pactaron nuevos controles como prohibiciones de ingreso, informó la agencia DPA.



Las restricciones al ingreso serán aplicadas a ciertos grupos de personas desde mañana, pero no restringirá el ingreso de los ciudadanos alemanes que podrán regresar desde los países vecinos.



Según información de DPA, el transporte de mercancías entre Alemania y sus países vecinos no se verá afectado y también se espera que puedan atravesar la frontera quienes viven en Alemania o bien en un país vecino y cruzan las fronteras para trabajar.



Las medidas no solo apuntan a contener la epidemia del nuevo coronavirus sino también a evitar el desabastecimiento de productos por compras masivas por parte de extranjeros, que ya han causado problemas en las zonas fronterizas.