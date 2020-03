El insólito pedido de un hombre en cuarentena: "No aguanto más a mi mujer"

El hecho ocurrió en España y en el video, que se volvió viral, se puede ver como la persona se acerca al balcón de su casa a "pedir ayuda" a los gritos

España e Italia entraron en una cuarentena extrema luego de que se elevara el número de infectados por el coronavirus. En la red los videos de los habitantes haciendo diferentes actividades para pasar los días se hicieron virales. Sin embargo, las imágenes de un hombre que grita desde el balcón pidiendo ayuda para que lo separen de su esposa revolucionaron las redes.



"¡Sáquenme de aquí, que no aguanto más a mi mujer! Dos días llevo, no puedo más", se lo escucha decir a todo pulmón al sujeto del que se desconoce su identidad. Una usuaria de la red sociales Twitter publicó allí el material audiovisual al que rápidamente los usuarios llenaron de likes y comentarios sobre la ocurrente frase.

Los "me gusta" superaron los miles de corazones, y los internautas aprovecharon el espacio para compartir sus opiniones. "¡Jajaja increíble!, en lugar de que aprovechen los tiempos para disfrutar en pareja ¡Para que se casan o para que se unen si no se van a soportar! Nada es perfecto, Hay que amar los defectos y admirar las virtudes para despertar agradeciéndole a Dios un día mas…… Navarrete", señaló una persona.



Otras opiniones fueron: "No pobre hombre, eso ha de ser peor que el coronavirus.", "Se comenta que el primer muerto por coronavirus estaba en cuarentena con su esposa y su suegra… al 5 dia se suicido" y "¿Y qué pasó con el señor? Su pedido sonaba a sufrimiento y dolor".