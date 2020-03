Video: así es el entrenamiento de Leo Messi durante la cuarentena

Una semana después de que el Barça decretara suspendidas todas sus actividades, incluidas las de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí a causa de la pandemia por el coronavirus, Leo Messi mostró a través de las redes sociales cuál es la rutina que sigue en su casa para mantenerse en forma.

En el vídeo, el jugador argentino muestra, entre mancuernas, pesas y cintas, su actividad física en el gimnasio de su casa. Sin la posibilidad de hacer ejercicios de velocidad, el histórico diez al menos puede fortalecer los músculos en tiempos donde se vive una gran incógnita respecto a la reanudación del fútbol en el mundo.

Messi is staying at home but that won’t stop him working hard ???? With a little help of course ???? pic.twitter.com/1TSnl3xZRy