Los 10 mayores fracasos del cine en 2019

Así como hay películas que rompen todos los récords de recaudación y de cantidad de espectadores, hay otras que no tienen tan buena suerte

El éxito o fracaso de una pieza audiovisual puede depender de una gran cantidad de factores. El momento en que se estrena, la temática, la forma en que se tratan ciertos personajes o aspectos centrales, cómo se abordan algunos temas, entre otros. Son muchos los elementos de la vida cotidiana que pueden influir en que a una película o a una serie le vaya bien o mal en recaudación y en cantidad de espectadores. Lo mismo puede suceder con un libro, por ejemplo.



Los factores económicos también son una de las variables a considerar al momento de entender por qué le fue bien o mal a un determinado film. Lo cierto es que un estreno en un contexto económico pobre y complejo puede llevar a un fracaso de la película. El entretenimiento es uno de los primeros grupos de gastos que se corta cuando la economía no va bien.



En 2019, al igual que en los años anteriores, se estrenaron cientos de películas en todo el mundo. Las producciones hollywoodenses fueron muchas; a algunas de ellas les fue extremadamente bien, como en el caso de Avengers: Endgame, la pieza que corona la saga de los Vengadores, pero otras no corrieron con la misma suerte.



Estas son las 10 películas menos taquilleras del 2019.

1. Nación cautiva

Presupuesto: U$S 25,000,000

Taquilla mundial: U$S9,149,122

Esta original obra de ciencia ficción del director de 'El amanecer del planeta de los simios', Rupert Wyatt, parecía una excitante propuesta. Sin embargo, 'Nación cautiva' no cautivó a la audiencia americana en marzo. Tiene el dudoso honor de ser el noveno peor fin de semana de estreno con presencia en más de 2.500 salas. De todos modos es importante aclarar que esta película no se estrenó en todos los países del mundo.

Nación cautiva lidera el ranking de fracasos en el cine

2. Hellboy

Presupuesto: U$S 50,000,000

Taquilla mundial: U$S 44,664,690

Quizás se hablaría de algo distinto si esto fuese una tercera 'Hellboy' de Guillermo del Toro, pero esta nueva puesta en escena de Neil Marshall no conectó ni con el público ni con la crítica.

Más Hellboy no le hizo bien a Hellboy

3. Mr. Link. El origen perdido

Presupuesto: U$S 100,000,000

Taquilla mundial: U$S 26,249,469

Quizás algún día en el futuro se pueda apreciar el trabajo de Laika, un estudio de animación cuyos trabajos artesanales están siendo muy apreciados por la crítica pero muy poco por el público. Tras 'Kubo y las dos cuerdas mágicas', los autores de 'Los mundos de Coraline' no consiguieron conquistar a nadie quedándose en unos muy pobres 25 millones.

Mr link no tuvo suerte

4. UglyDolls: Extraordinariamente feos

Presupuesto: U$S 45,000,000

Taquilla mundial: U$S 32,450,241

Esta película parecía una salida segura a través de la popular marca de juguetes plush. Sin embargo, las malas críticas y coincidir en taquilla con 'Endgame' hizo que pasase muy desapercibida. Cabe recordar que Endgame se transformó en 2019 en la película más taquillera de todos los tiempos.



Compitió con Endgame y no pudo dar batalla

5. X-Men: Fénix oscura

Presupuesto: U$S 200,000,000

Taquilla mundial: U$S 252,442,974

En este caso el problema habría sido similar a lo que sucedió con la nueva película de Terminator, aunque con algunos detalles diferentes.

El final de X-Men no fue como se esperaba



La crítica destacó a la construcción de los personajes como uno de los puntos más débiles de este film. Todo lo que les sucede es poco creíble porque no siempre se llega a entender bien qué les pasa, por qué, qué sienten. La empatía, uno de los elementos clave para que el espectador pueda conectarse con los personajes y con la película, es una de las grandes ausencias en la nueva X-Men.



Además, la saga tiene muchos años. Ya pasaron 20 desde el estreno de la primera y sostener una historia por tanto tiempo es todo un desafío. Al igual que sucede con otras seguidillas de películas, el paso del tiempo y la cantidad de manos que han tratado de construir nuevas historias la han hecho algo aburrida y poco taquillera.

6. La cocina del infierno

Presupuesto: U$S 38,000,000

Taquilla mundial: U$S 15,880,032

Elisabeth Moss, Tiffany Haddish y Melissa McCarthy son las actrices que protagonizan la película "La cocina del infierno". Todas ellas son esposas de mafiosos de la ciudad de Nueva York que tienen que tomar las riendas de los negocios de sus maridos una vez que ellos han sido encarcelados. Quizás el cine está muy lleno de películas de mafiosos de la ciudad que nunca duerme como para sumar otra a la lista, y encima ambientada en los años 70.

The Kitchen, en inglés, no tuvo buena suerte en el cine

7. El jilguero

Presupuesto: U$S 44,000,000

Taquilla mundial: U$S 9,832,621

'El jilguero' parecía un candidato a los premios, con un reparto florido (donde destaca Nicole Kidman) y basado en un premiado libro. Sin embargo, tuvo las peores críticas del año y el sexto peor estreno (con más de 2.500 cines). Warner Bros y Amazon Studios habrán perdido cerca de 50 millones contando el marketing.



A pesar de Nicole Kidman, El jilguero fue un fracaso

8. Géminis

Presupuesto: U$S 138,000,000

Taquilla mundial: U$S 172,961,642

Esta ambiciosa propuesta de Ang Lee prometía tanto como los dos Will Smith, pero no fue rival para 'Joker' en octubre. La obra de Joaquin Phoenix arrasó con todo, incluido con los avances tecnológicos de esta película que, encima, no era nada buena.

Géminis tampoco tuvo buena suerte en las salas del mundo

9. Terminator: Destino oscuro

Presupuesto: U$S 185,000,000

Taquilla mundial: U$S 255,647,541

Terminator es una saga de la que la mayoría de los fanáticos del cine ha perdido la cuenta de cuántas películas lleva. Son muchas las piezas audiovisuales en las que aparece Arnold Schwarzenegger con la misión de salvar al mundo por algún motivo y, por supuesto, finalmente lo logra.

Esta película de Terminator está entre los fracasos de 2019

A diferencia de las primeras películas de la saga, Terminator: Destino oscuro no arrasó en taquilla. A pesar de eso, cabe mencionar que la crítica la ha recibido con ojos más benevolentes que a sus antecesoras: Salvación y Génesis, a las que tampoco les había ido bien en las carteleras mundiales.



La crítica señaló, además, que esta nueva película se parece mucho a Terminator 2: El juicio final, la última en la que estuvieron juntos Linda Hamilton y el ex gobernador de California. Para muchos se trató de una copia, de una remake enmascarada que no llegó a superar a su antecesora estrenada en 1991.

10. Los ángeles de Charlie

Presupuesto: U$S 48,000,000

Taquilla mundial: U$S 51,766,046

A varias semanas de haberse estrenado en Estados Unidos, ya se podía decir que la remake de la clásica "Los ángeles de Charlie" no se acercaría al éxito esperado. Llevar el mismo nombre que la película estrenada al comienzo del siglo no la ayudó ni le permitió acercarse a los casi 270 millones de dólares recaudados por el film original.



Los ángeles de Charlie recaudó poco dinero

Sin embargo, eso no implica que las películas no puedan ser entretenidas y sirvan para pasar un buen rato. Es importante tener en cuenta, además, que muchas de ellas convivieron en las carteleras y en la salas de cine con éxitos como Joker, lo cual hizo más difícil y ardua la capacidad de competencia.



Todos merecen una segunda oportunidad, incluso las películas menos taquilleras de cada año.