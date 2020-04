¿En qué orden ver las películas de Marvel?

La pandemia del coronavirus obligó a Disney a cambiar todo el cronograma de estrenos de su exitosa saga de películas de ficción

Luego de varias semanas de retrasos y suspensiones de estrenos en Hollywood por la pandemia del coronavirus, Disney anunció que Black Widow (Viuda Negra), de lo más esperado de Marvel con Scarlett Johansson como estrella, se presentará el 6 de noviembre, y la nueva Mulan llegará a la gran pantalla el 24 de julio.

Estos dos cambios dejan dos víctimas colaterales: Jungle Cruise, que con Dwayne Johnson y Emily Blunt se iba a estrenar en julio y ahora se retrasa hasta el 30 de julio de 2021; y Eternals, que con Angelina Jolie y Salma Hayek iba a ver la luz el 6 de noviembre y ahora queda aplazada hasta el 12 de febrero de 2021.

Como piezas de dominó, las alteraciones de Black Widow y Mulan han modificado de arriba a abajo el complejo calendario de películas de Marvel Studios.

Con esta nueva planificación, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se podrá ver a partir del 7 de mayo de 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasa al 5 de noviembre de 2021 y Thor: Love And Thunder se quedará con el 18 de febrero de 2022.

Artemis Fowl, uno de los pocos lanzamientos de mayo que todavía no habían sido suspendidos, desembarcará directamente en la plataforma Disney+. El gigante de Mickey Mouse también reveló varios retrasos en el catálogo de Fox. Free Guy, liderada por Ryan Reynolds, pasa del 3 de julio al 11 de diciembre.

The French Dispatch, el nuevo trabajo de Wes Anderson, cambia el estreno del 24 de julio por un lanzamiento el 16 de octubre. Y la quinta entrega de Indiana Jones, que dirigirá James Mangold, no desembarcará en los cines hasta el 29 de julio de 2022, un año después de lo previsto.

A Disney todavía le faltan piezas por encajar en este rompecabezas, ya que cintas aplazadas como The New Mutants o The Woman in the Window todavía no tienen nueva fecha de estreno.

La enorme lista de estrenos aplazados por la pandemia incluye películas de otros estudios como No Time to Die (James Bond), F9 (Fast & Furious), Top Gun Maverick, Wonder Woman 1984, Ghostbusters: Afterlife o A Quiet Place Part II. En 2019 había quedado afuera Spiderman.

Scarlett Johansson protagoniza Black Widow

Películas de Marvel: se rompe una tradición

La pandemia del coronavirus ha obligado al Universo Cinematográfico de Marvel a abandonar una tradición que se remonta a 2012 a Los Vengadores. Las preocupaciones por los contagios esencialmente han cerrado la taquilla global, y como resultado los estudios se apresuran a reprogramar su estrenos.

Así que han decidido mover Viuda Negra a la fecha de Los Eternos, esto ha demostrado que la mayor fortaleza del Universo Cinematográfico de Marvel es también su mayor debilidad.

Desde que empezaron con Iron Man en 2008, todas las películas se han ido conectando y han formado una historia cohesionada de una forma espectacular. Muchos otros estudios de cine lo han intentado y han fracasado. Incluso Star Wars tiene una trilogía nueva un tanto incoherente.

Pero esto también provoca que al cambiar un estreno, el resto de películas se vean afectadas. Ahora Los Eternos en vez de noviembre de 2020 se estrenará en febrero de 2021.

Esta decisión de trasladar la fecha de lanzamiento de Viuda Negra a noviembre también significa que 2020 rompe una tradición del Universo Cinematográfico de Marvel que se remonta al año 2012. Ahora, los espectadores sólo pueden esperar que salga una película de la franquicia este año, algo que no se vio desde que estrenaron Los Vengadores.

En 2008, el Universo Cinematográfico de Marvel estrenó sus dos primeras películas, Iron Man y El Increíble Hulk. Luego pararon en 2009, pero el éxito de Iron Man, naturalmente, los llevó a dar luz verde a una secuela en 2010, y expandieron la franquicia al lanzar dos películas en 2011, Thor y Capitán América: El primer Vengador. Luego, se tomaron el 2012 como el año de Los Vengadores y por tanto tan solo vimos esa película.

Pero a partir de 2013 el estudio se instaló en una rutina de sacar dos películas por año, aumentando a tres después de 2017. Incluso en 2021 había programadas 4. Esto le pasará factura a Disney, ya que después de un 2019 donde han batido los récords de recaudación con Vengadores: Endgame, Capitana Marvel, Spider-Man: Lejos de casa o Star Wars: El ascenso de Skywalker, pasarán a un 2020 que será un desastre estrepitoso ya que Onward no ha conseguido todo lo que se esperaba (103 millones de dólares) y además se quedan sin una película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los Vengadores es uno de los clásicos de Marvel.

¿En qué orden ver las películas del Universo Cinematográfico de Marvel?

Ahora sí, ¿cuál es el orden correcto para ver las películas de Marvel? Hay seguidores que prefieren introducir alguna variante para la siguiente lista, pero consideramos que la siguiente es la manera más correcta de conocer los hechos acaecidos hasta ahora sin perderse en el camino.

Fase 1

Capitán América: El Primer Vengador

Iron Man

El Increíble Hulk

Iron Man 2

Thor

Los Vengadores

Fase 2

Iron Man 3

Capitán América: El soldado de invierno

Thor: El mundo oscuro

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia 2 (pertenece a la Fase 3 pero se recomienda verla tras la primera)

Los Vengadores: Era de Ultrón

Ant-Man

Fase 3

Capitán América: Civil War

Spider-Man: Homecoming

Doctor Extraño

Thor: Ragnarok

Black Panther

Los Vengadores: Infinity War

Ant-Man y la Avispa

Capitana Marvel

Vengadores: Endgame

Spider-man: Lejos de casa

Fase 4

Viuda Negra: 6 de noviembre de 2020

Eternals: 12 de febrero de 2021

Sang-Chi and the Legends of the Ten Rings: 7 de mayo de 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 5 de noviembre de 2021

Thor: Love and Thunder: 18 de febrero de 2022

Black Panther 2: 8 de mayo de 2022

Captain Marvel 2: 8 de julio de 2022

La franquicia Marvel ha sido un éxito comercial y de crítica.

Universo Cinematográfico de Marvel: La saga del infinito

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU; en inglés, Marvel Cinematic Universe) es una franquicia de medios y un universo compartido, centrada en una serie de películas de superhéroes producidas independientemente por Marvel Studios y basadas en los personajes que aparecen en las publicaciones de Marvel Comics.

La franquicia se ha expandido hasta incluir cómics, cortometrajes, series de televisión y series digitales. El universo compartido, de manera similar al universo Marvel original de los cómics, fue establecido mediante el cruce de tramas, lugares, reparto y personajes en común. Phil Coulson, interpretado por Clark Gregg, es un personaje original del MCU y el único personaje que ha aparecido en todos sus diferentes medios.

Marvel Television expandió aún más el universo, primero hacia la televisión con Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. en la cadena ABC en 2013, luego hacia el streaming con Marvel's Daredevil en Netflix en 2015 y Marvel's Runaways en Hulu en 2017, y por último a la televisión por cable con Marvel's Cloak & Dagger en 2018 en Freeform. Marvel Television también ha producido la serie digital Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot, un suplemento de Agents of S.H.I.E.L.D.

Se publicaron álbumes de banda sonora de todas las películas, así como de muchas de las series de televisión, además del lanzamiento de álbumes recopilatorios con música existente que se escucha en las películas.

El MCU también incluye cómics relacionados publicados por Marvel Comics, mientras que Marvel Studios ha producido series de cortometrajes directo para video y una campaña de marketing viral para sus películas y el universo con el falso programa de noticias WHIH Newsfront.

La franquicia ha sido un éxito comercial y de crítica, incluso inspiró a otros estudios de cine y televisión con derechos de adaptación de personajes de cómics a intentar la creación de universos compartidos similares, e incluso juegos.

El MCU también ha sido el foco de otros medios, fuera del universo ficticio, incluyendo atracciones en varios Walt Disney Parks and Resorts, una atracción en Discovery Times Square, una exhibición en la Queensland Gallery of Modern Art, dos especiales de televisión, guías para cada película, múltiples videojuegos relacionados y comerciales. La saga no estuvo exenta de fracasos.

El 18 de marzo de 2019, el productor y CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, en un extenso reportaje para la revista Empire Magazine, catalogó al compendio de las 23 películas que conforman las tres primeras fases del MCU como "La Saga del Infinito".