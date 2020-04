Imperdible video de Florencia Peña y Guillermo Francella en sus personas de Casados con Hijos

Luego de que la actriz Érica Rivas anunciara su ausencia en el regreso teatral, los actores interpretaron sus papeles de Pepe y Moni Argento en las redes

A solo unos días de que la actriz Érica Rivas, integrante del sexteto protagónico de la versión local de la sit-com "Casados con hijos" anunciara su ausencia en el regreso teatral de Casados con hijos, Florencia Peña y Guillermo Francella aparecieron en las redes sociales con sus célebres personajes, Moni y Pepe Argento.



Ocurrió en Instagram, en donde los actores volvieron a darle vida a los personales que interpretan en el fenómeno televisivo. Y fue mediante un video que la actriz compartió en su perfil.

Allí, relatan cómo viven el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para frenar los contagios de coronavirus.

Todo comienza cuando Moni llama a su marido, Pepe Argento, de quien quedó separada por la cuarentena, y le sugiere la posibilidad de tener sexo virtual con él.



"Te extraño Pepe, a vos y a la mierda de los chicos. Sigo acá, en Santa Fé", le dice ella.

"Y bueno, eso te pasó por haber ido a visitar a tu madre, Moni, quedaste varada allá. Yo siempre pensé que la que iba a quedar varada era ella. ¿Te acordás cuando fuimos a Mar de Ajó y la tuvimos que sacar con ocho guadavidas?", le contesta.



Frente a esto, su esposa le retruca: "Pepé, yo leí y escuché que los varados y las varadas podemos volver a nuestras casas".

"No, ahora el ministro Ginés (González García) dijo que no, que se complicó todo con los micros y no se puede hacer nada: los varados tienen que seguir varados. Así que te tenés que quedar allá un tiempito más", responde Francella en su personaje de Pepe.



"Pero Pepé: ¿vos estás seguro de que la cuarentena son cuarenta meses?", pregunta Moni. Ante lo que Francella agrega: "Y sí, no lo dije yo, lo dijo el Ministro de salud Chino ‘Hinanhonun’. El dijo que son cuarenta meses. Pero pasan rápido, tranquila, ya vas a volver a casa. ¡Y cómo vamos a festejar ese día!".

Ya llegando al final, Pepe Argento corta la llamada diciendo que para pagar esa factura va a tener que "afanar un banco". Y agrega: "Bueno, no me fue tan mal la última vez", refiriéndose a su participación en la película El robo del siglo.