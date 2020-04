¿La Tierra en peligro?: la NASA reveló imágenes de asteroide que está cada vez más cerca

Con 4 kilómetros de largo y moviéndose a una velocidad de 31.320 kilómetros por hora, el gigantesco asteroide está cada vez más cerca de la Tierra.

El 29 de abril será el día en que pase más cerca de nuestro planeta.

El asteroide se llama 52768 (1998 OR2), y fue visto por primera vez en 1998.





Para conocerlo un poco más, la NASA presentó nuevas imágenes del meteorito que no se habían conocido antes.



A través de su Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, advirtió sobre el asteroide 52768 (1998 OR2). Su tamaño tiene una extensión aproximada de 4 kilómetros.

Enjoy this super video, showing potentially hazardous #asteroid #1998OR2 moving across the stars, preparing for its SAFE flyby next 29 April. @BadAstronomer @AsteroidDay @PopSci @earthskyscience @universetoday @SkyandTelescope



Full res version: https://t.co/OHKUvGhH4f pic.twitter.com/p1T2hUuI9Q