¿A qué edad ya nos consideramos viejos?

Entre las preocupaciones que tienen las personas a medida que envejecen, poder cuidarse a sí mismos y ser vistos como "viejos" , están al frente

Si bien la esperanza de vida aumenta cada vez más, a partir de los 57 años ya somos oficialmente viejos. Así lo dice una encuesta realizada a 2.000 estadounidenses, en donde se analiza la percepción propia de los encuestados, además de las preocupaciones que estos tienen a medida que envejecen.

El informe, encargado por LetsGetChecked y realizado por OnePoll, reveló que la salud general de los encuestados era su principal preocupación.



Entre las preocupaciones de los encuestados se incluían no poder cuidarse a sí mismos (34 por ciento), ser vistos como "viejos" (33 por ciento) y tener seguridad financiera (33 por ciento) a medida que envejecen.



Por otra parte, el 45 por ciento de los encuestados admitió que no están ahorrando dinero activamente para la jubilación. De los que sí lo hacen, el promedio está ahorrando el 19 por ciento de sus ingresos mensuales.



El 64 por ciento de los encuestados dice que se siente bien informado sobre cuándo deberían comenzar a hacerse la prueba por diferentes problemas de salud, y la encuesta lo puso a prueba.



En promedio, las encuestadas creían que las pruebas de cáncer de mama​ deberían comenzar a los 36 años (en comparación con los 40 recomendados por la American Cancer Society). Y, en promedio, creían que las personas deberían hacerse la prueba de cáncer de colon a los 40 años (en comparación con los 45 recomendados por el SCA).



"Si bien la encuesta muestra que muchas personas saben cuándo deben hacerse la prueba, todavía hay una gran cantidad de personas que no se hacen la prueba tan a menudo como deberían", sostuvo el Dr. Robert Mordkin, director médico de LetsGetChecked, un empresa de pruebas de salud en el hogar.

Principales preocupaciones a medida que se envejece

Salud general: 39 por ciento

Arrugas: 36 por ciento

Aumento de peso: 36 por ciento

Canas: 35 por ciento

Pérdida de cabello: 34 por ciento

No valerse por uno mismo: 34 por ciento

Manchas de edad: 34 por ciento

Ser visto como "viejo": 33 por ciento

Seguridad financiera: 33 por ciento

Perder la independencia: 19 por ciento