Los consejos inspiradores y fuera de serie de Keanu Reeves sobre el dinero

Keanu Reeves rara vez habla de dinero, pero cuando lo hace, cambia la vida.

¿Por qué? Reeves ha regalado gran parte de su dinero a una fundación de Leucemia no identificada y también a elencos y equipos técnicos de películas en las que trabajó y que no tienen buenos ingresos.

Uno de los actores de Hollywood más exitosos de todos los tiempos no se enfoca en el dinero. Tiene que haber algo en eso. Tiene que haber una razón.

Para entender su postura resultan fundamentales un par de frase que soltó en una entrevista de 2006 y que fueron rescatadas por el periodista Tim Denning:

- "El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme creando mi cuenta bancaria".

- "Doy mucho y vivo de manera simple, principalmente en una maleta en hoteles. Todos sabemos que la buena salud es más importante".

Considerado por muchos un extravagante, los pareceres de Reeves pueden ofrecer una perspectiva particular y útil sobre el dinero.

El dinero agrega estrés

"Mantener una cuenta bancaria es estresante", afirma el actor de Matrix.

Constantemente tiene que regatear para ganar dinero, trabajar en ello, maximizar cada oportunidad, ser codicioso a veces y hacer que tu objetivo sea ganar un dólar.

Todo eso es estresante. Mientras más cosas tengas, más tiempo y atención requiere. Tener todo es tener paz mental y eso viene de tener menos. Cuando no tienes cosas de qué preocuparte, puedes usar tu talento para ayudar a otros como lo ha hecho Keanu a lo largo de su carrera como actor.

Reeves propone tomarse tiempo y no dejar que dinero sea una fuente de estrés.

Cuando su riqueza financiera prospera, otra área de su vida sufre

Esta es la naturaleza de la vida. Cuando te va bien en un área de tu vida, como tus finanzas, otra área está sufriendo. En la entrevista de 2008 de Lorraine Kelly con Keanu, dice: «Mi vida privada es un desastre de aburrida, pero el trabajo es bueno».

Incluso uno de los actores más exitosos del planeta tiene un área de su vida que es un desastre. Todos lo tenemos.

Un tipo que conocí en LinkedIn, que es abogado, me explicó a la hora del almuerzo que gana millones de dólares con su carrera y que no está contento. Su esposa está molesta con él y sus hijos nunca lo ven. Este es otro ejemplo clásico de cómo el dinero puede ser una distracción de las cosas que importan, señala Tim Denning.

La obsesión con el dinero tiene sus desventajas. Conviene aprender a limitar las desventajas del dinero como lo hacee Keanu.

El dinero es un subproducto

Jimmy Kimmel: "Sus películas han ganado tres mil quinientos millones de dólares …"

Keanu Reeves (cortando bruscamente a Jimmy): "Tienen e-n-t-r-e-t-e-n-i-m-i-e-n-t-o".

Se ha dicho muchas veces que el trabajo tiene que ser útil. Eso se hace enseñando, entreteniendo, inspirando, informando o, simplemente, haciendo reír a la gente.

Elegir uno de estos objetivos como tu enfoque producirá más dinero del que podrías esperar. Centrarse en el dinero como su conductor principal tiene el efecto contrario.

Dejá que el dinero te ayude a vivir simplemente

Una de las maldiciones de hoy en día es la fatiga de decisión. Hay tantas decisiones que puede tomar y cada una agota su energía. El dinero multiplica la cantidad de decisiones que debe tomar.

La solución es automatizar sus decisiones y puede sentirse inspirado por cómo Keanu ha hecho esto.

Él no tiene redes sociales. No asiste a fiestas de celebridades. No posee muchas casas. Él conscientemente elige viajar en el metro.

Elige tener una aventura cuando su vuelo hace un aterrizaje de emergencia en lugar de pedir una limusina y dejar a los pasajeros de la clase economía por su cuenta.La simplicidad es enormemente subestimada cuando se trata de dinero. Si tiene dinero o adquiere dinero inesperadamente, úselo para vivir simplemente como Keanu.

En lugar de concentrarse en el dinero, viva generosamente

Esto es exactamente lo que Reeves nos enseña a través de sus acciones, no lo que dice. Vive generosamente no solo usando el dinero que gana para el bien, sino siendo generoso con su tiempo.

Si observa cada interacción con Keanu y sus fanáticos en Youtube o Instagram, verá que es generoso con su tiempo. El mejor regalo que puede darles es su tiempo y atención. Tenemos la misma oportunidad de vivir generosamente.

Keanu Reeves es generoso con su tiempo y siempre responde a sus fans.

Mi investigación sobre el dinero proviene de ser financieramente rico y pobre varias veces en mi vida. Al final, el dinero ya no es tan importante para mí y hacer más investigaciones sobre los comportamientos financieros de Reeves y las opiniones sobre el dinero reforzaron esa idea, señala Denning.

Puede ganar $ 20 millones en Bitcoins, como lo hizo un amigo mío, y perder todo el lote a través de una desafortunada decisión. Lo que no puede perder o quitarse, como Nelson Mandela aprendió cuando fue encerrado en la cárcel, es quién eres y la persona en la que te has convertido.

Viva generosamente tenga dinero o no y aspire a enseñar, entretener, inspirar, informar o hacer reír a la gente.

Así es como vive la buena vida que el dinero no puede comprar y ayuda a las personas en el proceso de agregar alegría, satisfacción y un nivel de significado a tu vida que te hará sentir diez veces mejor que el dinero.