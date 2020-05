Video viral: "Hace 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena y nadie me dice nada"

Un hombre que se manifestaba contra la cuarentena declaró que su problema por estos días es la abstinencia sexual. El insólito exabrupto sexual tuvo lugar al aire en C5N durante la marcha anticuarentena.

El movilero Lautaro Maislin estaba haciendo la cobertura y entrevistó a gente que pidió poder trabajar, seguidores del Partido Libertario y también antivacunas que denunciaron que "un nuevo orden mundial" está conspirando por la pandemia de coronavirus, pero el comentario que más provocó repercusión en las redes llegó con un hombre gritando detrás del periodista, quien no dudó en ofrecerle el micrófono.

"Hace ochenta días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Hace ochenta días que no la pongo", lanzó el manifestante, tapando su rostro con el tapaboca. La conductora de la señal de noticias decidió sacarlo del aire y cambiar de tema para evitar que siga desvirtuando la transmisión.

JAJAJAJAJAJA "HACE 80 DIAS QUE NO LA PONGO" YO NO PUEDO MÁS. pic.twitter.com/qNxEjiNIxj — RAMONADORNI. (@elopinlogo) May 30, 2020