Triste noticia: Rihanna se retira de la música indefinidamente

Según su entorno, la cantante no se encuentra inspirada como hace un tiempo por lo que decidió suspender su carrera. Apunta a otros negocios

Robyn Rihanna Fenty, más conocida como Rihanna, es una cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora barbadense que conquistó a todo el mundo con su increíble voz y su gran belleza.

En esta ocasión la bellísima cantante demostró el furor que causa entre sus seguidores, ya que a diario comparte fotos de ella luciendo sus diversos looks.

Hace unos días se conoció una información desde su entorno que tiene que ver con su carrera profesional que por el momento se encuentra estancada.

Te puede interesar Todos empezamos desde abajo: el Kun Agüero reveló cuál fue su primer auto

Sobre este tema una fuente relacionada a ella afirmó que Rihanna no se encuentra inspirada como hace un tiempo atrás por lo que decidió suspender su carrera indefinidamente.

Claramente esta noticia no cayó para nada bien entre sus seguidores que se mostraron muy tristes en las redes sociales ya que desde hace un largo tiempo esperan una nueva canción de ella.

Según su entorno, la cantante no se encuentra inspirada como hace un tiempo por lo que decidió suspender su carrera.

Te puede interesar Escándalo político: una ambulancia hacía "delivery" de fernet y gaseosa para el hijo de un intendente

Otros negocios

Te puede interesar ¡Rompió el silencio! Thelma Fardín habló tras el escándalo por el contrato que firmó con Ushuaia

"El disco está básicamente suspendido hasta nuevo aviso. Ahora mismo, Rihanna quiere ganar millones con sus artículos de belleza y está trabajando en una nueva gama de productos para Fenty Cosmetics. Su colección de lencería también se está vendiendo muy bien, así que siente que ha de centrar todos sus esfuerzos en ese negocio ahora que le va tan bien", explicó el informante.

El diario The Sun compartió una información hace unos días que demuestra el nuevo movimiento empresarial que emprendió la artista. Parece que la intérprete de ‘Love on the Brain’ registró una nueva marca llamada Buff Ryder, que será una línea de productos para el cuidado de la piel, sería una división de su firma de belleza, Fenty (su apellido real).

Vale recordar que en 2017 Rihanna se asoció al conglomerado de lujo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) para crear una marca de ropa de lujo, demostrando que ella puede estar al frente de diversas marcas con gran éxito.

Rihanna no lanza un disco desde ‘Anti’ en 2016, el próximo trabajo discográfico, según diversas entrevistas a la también empresaria, tendría una gran inspiración en la música reggae, siendo un homenaje a sus raíces caribeñas.