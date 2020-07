Conocé los motivos por los cuales Tom Hanks y su esposa obtuvieron la ciudadanía griega

Hanks, dos veces ganador del Oscar, manifestó su amor por ese país cuando apareció en los Globos de Oro a principios de este año

La mega estrella de Hollywood Tom Hanks, y su esposa, Rita Wilson se convirtieron en ciudadanos de Grecia.

En las últimas horas, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis publicó una foto en la que aparece con su esposa y con la pareja de actores, quienes portaban sus nuevos pasaportes.

La reunión se dio el fin de semana en Paros, ubicado en una isla en el mar Egeo.

Hanks, Wilson y sus hijos obtuvieron la ciudadanía griega por el activismo de la pareja para ayudar a los afectados de un devastador incendio forestal ocurrido cerca de Atenas en 2018. El incendio arrasó la aldea costera de Mati, lo que dejó más de 100 personas muertas.

Tom Hanks y su esposa, lucen con orgullo sus pasaportes griegos

En declaraciones a CNN en diciembre, el ministro del Interior de Grecia, Takis Theodorikakos, dijo que Hanks "mostró verdadero interés en las personas que sufrieron el incendio en Mati y promovió este tema en los medios de comunicación mundiales".

El expresidente griego Prokopis Pavlopoulos firmó una orden de naturalización honoraria para Hanks y su familia, citando sus "servicios excepcionales a Grecia". La orden permitió a Hanks y su familia solicitar la ciudadanía griega, según reportó BBC Mundo.

Amor confeso por Grecia

Hanks ya se había convertido a la Iglesia ortodoxa griega y junto a Wilson, que tiene ascendencia griega, han dado a conocer públicamente su amor compartido por el país mediterráneo.

La pareja ha estado visitando Grecia durante años y a menudo vacacionan ahí durante los meses de verano.

Según reportes en la prensa, poseen propiedades en Grecia, incluida una casa en la isla de Antiparos.

Se dice que su vínculo con Grecia influyó en su decisión de coproducir la exitosa comedia romántica "Mi gran boda griega" (My Big Fat Greek Wedding).

Y Hanks, dos veces ganador del Oscar, manifestó su amor por el país cuando apareció en los Globos de Oro a principios de este año.

"Grecia es un paraíso… He estado en todo el mundo, he estado en los lugares más bellos del mundo, ninguno supera a Grecia. La tierra, el cielo, el agua, es bueno para el alma, es un lugar de sanación", dijo Hanks mientras recogía el premio Cecil B DeMille por logros de por vida.

Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood

"Me dicen coronavirus": La carta de Tom Hanks al niño que se llama Corona

Corona De Vries, de Gold Coast, Australia, le había escrito una carta a la estrella de Hollywood y a su mujer, Rita Wilson, quienes contrajeron el nuevo coronavirus a principios de marzo, preguntándoles si estaban bien.También decía en ella: "Me encanta mi nombre, pero en la escuela me llaman coronavirus. Me entristece y me molesta mucho que me llamen esas cosas", escribió el niño.

"Tu carta nos hizo muy felices a mi esposa y a mí. Gracias por ser tan buen amigo. Los amigos les hacen a sus amigos sentirse bien cuando no lo están", escribió el ganador de dos Oscar y cuatro Globos de Oro."Tú eres la única persona que he conocido que se llame Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona", agregó.La carta estaba además escrita en una máquina de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc. , que Hanks usó durante su tiempo de cuarentena en Australia. Y Hanks decidió regalársela al niño.

"Pensé que esta máquina de escribir te vendría bien" , explicó en la misiva. "Me la había llevado a Gold Coast y ahora está ahí de vuelta, contigo. Pregúntale a alguien mayor cómo funciona. Y úsala para escribirme de nuevo", lo invitó.

Según la familia de Corona, el pequeño había querido contactar a Hanks por conocerlo por shaberle dado voz a Woody en las películas de Toy Story.Y al final de la carta, Hanks se despidió una frase con la que había referencia al nombre de la popular canción del filme ."You got a friend in ME!" ( "Yo soy tu amigo fiel").Hanks y Wilson ya están de vuelta en Estados Unidos después de haber pasado cerca de tres semanas recuperándose del covid-19 en Australia, donde se creen se contagiaron con el coronavirus .La pareja había viajado a Australia para que Wilson brindara una serie de conciertos y porque Hanks comenzaba a rodar ahí una cinta biográfica sobre Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann.Y la familia De Vries dijo en el canal australiano Nine News que el niño estaba emocionado por tener "un nuevo amigo en Estados Unidos".