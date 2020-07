El lado oculto de El Chavo: "Quico" hizo una sorprendente revelación sobre Chespirito y Pablo Escobar

La rivalidad entre el actor que interpretó al hijo de Doña Florinda y el creador de El Chavo del 8 es bien conocido. Ahora, "Quico" echa más leña al fuego

Carlos Villagrán es reconocido en toda América Latina por haber interpretado a "Quico" en la serie clásica "El Chavo del 8". También es sabido que Villagrán sostuvo durante mucho tiempo un antagonismo con el creador de la tira, Roberto Gómez Bolaños.

Si bien Bolaños, quien personificó a "el Chavo", el "Chapulín Colorado" y otros, falleció en noviembre de 2014, todavía sigue recibiendo algún que otro "palito" de parte del Quico, quien hoy tiene 76 años.

Ahora, Villagrán reveló que "Chespirito" y otros ex compañeros participaron en una fiesta privada organizada por Pablo Escovar Gaviria, renombrado narco que fuera líder del cartel de Medellín.

En una entrevista para la televisión argentina, Carlos Villagrán fue consultado y admitió que rechazó un importante ofrecimiento que le realizó el capo narco en una de sus visitas a Bogotá.

"Yo me ubicaba en el hotel Tequendama de Bogotá. Me llamaron de recepción y me dijeron que tres hombres querían hablar conmigo. Pensé que eran periodistas y dije que suban. Tenían un portafolio. Sacaron una chequera y dijeron 'mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares'. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así", relató Villagrán.

Gómez Bolaños, estrella de El Chavo del 8.

"Quico", que en ese momento se encontraba de gira en Colombia con su circo, aclaró qué excusa puso para no aceptar el pedido de Escobar: "Lo único que se me ocurrió decir que tenía una clausula en el contrato que solo podía participar en lo que vine. Me lo respetaron. Cerraron el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron".

"Al haberme negado después me dio miedo. Todos los días cambiábamos la ruta del hotel al circo. Después dije que me quería ir", añadió.

Pero después agregó: "Cuando todo el grupo de El Chavo del 8 fue, yo ya estaba afuera. Ellos sí trabajaron para Pablo Escobar".

La escena que marcó el principio del fin para El Chavo

Edgar Vivar, el actor que personificó al hombre que cada mes buscaba, en vano, cobrar la renta, subió el video que revela grandes secretos sobre una de las tiras más recordadas de la historia.

La primera escena que se grabó en la piscina https://t.co/whXzJKMInb — Edgar Vivar (@varedg) July 13, 2020

El Chavo del 8 transcurre dentro de la vecindad. La mayoría de las escenas fueron filmadas en el patio o en su defecto, dentro de las casas de alguno de los personajes. Tan solo dos veces salieron; una cuando Don Ramón y el Profesor Jirafales intentaron enseñarle a jugar fútbol americano a El Chavo, Quico, Ñoño y Godinez en un terreno baldío. La segunda, cuando todos los personajes principales se van de vacaciones a Acapulco.

Se trató de un solo capítulo que quedó perdido en el tiempo y que se llevó a cabo en el marco de la promoción de un hotel. Un lugar que recibía turistas que acaba de adquirir quien por entonces era el presidente de Televisa, productora de la serie. Ese hecho puntual marcó un antes y un después; esa fue la última vez que estuvieron todos juntos en escena y la última vez que filmaron en exteriores.

El material fue compartido a través de la cuenta de Twitter que le rinde homenaje a El Profesor Jirafales. "El Sr. Barriga y Don Ramón se encuentran en Acapulco, entonces le dan un consejo al Chavito", reza el título del componente que fue recibido con emoción por Edgar Vivar, hombre que se puso en la piel del Señor Barriga.

El actor no dudó en compartirlo y rápidamente el video fue reproducido por más de 130 mil personas.

La historia del Chavo

El Chavo del 8 es una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México (más tarde, Televisa). Fue emitida como serie independiente el 26 de febrero de 1973 por Canal 8 y finalizó el 7 de enero de 1980.

El programa trataba sobre las vivencias de un grupo de personas que habitaban en una vecindad mexicana donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general de tono cómico.

El Chavo, creación de Roberto Gómez Bolaños.

El guion surgió de un sketch escrito por Gómez Bolaños en donde un niño pobre de ocho años discute con un vendedor de globos en un parque, dicho sketch se emitió por primera vez el 20 de junio de 1971.3​

Se le prestó una mayor importancia al desarrollo de los personajes, a los cuales se les asignó una personalidad distintiva. Desde un comienzo, su creador contempló que El Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños.

​El elenco principal estuvo integrado por Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, que interpretaron al Chavo, Don Ramón, Quico, la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Jirafales, Doña Clotilde y el señor Barriga, respectivamente. La dirección y producción de la serie recayeron en Enrique Segoviano y en Carmen Ochoa.

El éxito de El Chavo del 8 fue tal que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Se estimó que en 1975 era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana.