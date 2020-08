¿Cuáles son los tres signos del zodíaco que tienen más poder?

Son personas que pueden sobrevivir a cualquier adversidad sin quebrarse, y contagian su entereza a quienes los rodean. Conocé a estos signos "poderosos"

El poder puede venir en muchas formas diferentes. Lo más habitual es pensar en esas personas que controlan el destino de toda la humanidad, pero quienes llevan una vida normal y corriente también pueden ser poderosos.

Tienen esa característica quienes pueden sobrevivir a cualquier adversidad sin quebrarse, y contagian su entereza a quienes los rodean. Su círculo cercano nunca se sentirá inseguro si ellos están a su alrededor, ya que tienen un aura de calma y fuerza que se siente en todo momento.

Estas personas son importantes en la vida de cualquiera, y siempre se destacarán, especialmente en las crisis y en los trabajos complicados. Conocé a los tres signos del zodíaco que tienen más poder.

Cáncer

Son extremadamente seguros de sí mismos, y de allí es de donde sacan el poder que los caracteriza. Los del signo del cangrejo confían mucho en sí mismos, pero pueden perder el norte si por alguna razón esa confianza se esfuma.

Por eso su personalidad puede resultar muy cambiante. A veces los cáncer pueden estar tremendamente alegres, sólo para pasar a mostrar una tristeza inusitada a los pocos momentos. Hay que acostumbrarse.

Los nacidos en cáncer son extremadamente seguros de sí mismos, y de allí es de donde sacan el poder que los caracteriza

Escorpio

Los escorpio tienen mucho poder, principalmente por la pasión que los impulsa a destacarse en todo lo que hacen. Tienen un motor interno que nunca se apagan, y que desconcierta a quienes no los conocen.

Los escorpianos a veces usan su poder con fines negativos.

Este poder es a veces utilizado para fines que no son particularmente buenos, ya que cuando se enojan, los regidos por Marte y Plutón pierden los estribos, y atacan con toda su fuerza hasta que consideran que su enemigo no puede tomar ninguna represalia en su contra.

Aries

Algo que hace que los nacidos de aries estén entre los que tienen más poder de todo el horóscopo es su fortaleza interna. Hace falta que pase algo extremadamente grave para que los nacidos bajo este signo se dobleguen, y no pasará muy seguido.

Quienes tengan a alguien de este signo en su vida saben que siempre pueden contar con ellos, ya que son fieles y están dispuestos a ayudar en todo momento.

Los nacidos de aries se caracterizan por su fortaleza interna, lo que los transforma en personas con poder, pero también en líderes positivos

Cuáles son los signos del zodiaco que inventan más excusas

Te puede interesar ¿Cómo cerrás la mano?: el test de lenguaje corporal que puede revelar algo de tu personalidad

Entre todos los signos del zodíaco, se encuentra una gran variedad de características que los identifican, los asemejan o diferencian.

Están los que son más sociables, aquellos más introvertidos, quienes les gusta la soledad o quienes aman la libertad.

Así, diferentes hechos los van representando y todos los semanas, en el horóscopo, se hace un pequeño "diagnóstico" de cómo será serán sus días y que les depara el destino.

Algunos signos tienden a decir más excusas que otros.

En este caso, el ojo de la tormenta está centrado en aquellos signos del zodiaco que identifican a las personas que inventan más excusas.

La gran pregunta es por qué lo hacen, y en lugar de dar miles de vueltas para decir algo, no van con la verdad. Lo cierto es que, en estos casos, hay personas que la realidad les resulta muy dura o no quieren sentirse responsables de lo que ocurrió, entonces suelen poner excusas.

Si bien esta situación puede ser pasajera o se puede dar en un momento determinado en ciertas personas, es común que ocurra en cuatro signos de manera particular. Estos son Tauro, Géminis, Libra y Piscis.

Los expertos describen por qué se dan estas particularidades y que pasa en cada uno de esos signos para que reaccionen con excusas a deteminadas demandas.

Te puede interesar ¿Qué luna elegís?: el test que marca un rasgo de tu personalidad

Tauro, géminis, libra y piscis, entre los que más excusas ponen para no hacer algo.

Tauro

Cuando algo le sale mal y es culpa de un taurino, éste se hará la víctima de manera inmediata. Lo mas común, es que intente hacer que todos recuerden los momentos en los que la vida lo trató mal, y luego, de manera inmediata, pasará a intentar que otro se lleve todas las culpas. Claro, su objetivo será alguien que no esté presente para poder defenderse.

Géminis

Si los Géminis tienen dos caras, una parece estar siempre mintiendo, porque ese es su mecanismo de defensa a la hora de poner excusas. A los geminianos no les interesa particularmente que sean mentiras creíbles ni están mucho tiempo planificando qué decir, lo único que les interesa y quieren es que, en el momento que los culpen de algo, puedan cambiar el foco de atención hasta que todos se olviden de lo que hizo de forma rápida y se pase a otro tema central.

Libra

Los nacidos bajo este signo a veces reconocen su culpa cuando algo sale mal, pero no perderán tiempo en poner excusas sobre por qué sucedió todo. Lo que hacen generalmente es intentar culpar el hecho a algo del pasado, que, claro, no estaba bajo su control, por lo que realmente -y a pesar de que todos saben que los culpables son ellos- son víctimas de las circunstancias.

Piscis

Hay que estar muy seguro antes de acusar a un Piscis de algo. Su defensa no serán ni mentiras ni intentar esquivar la situación, si no hacer una escena de una magnitud tal que todos los involucrados -menos ellos- sientan una vergüenza tan grande que los hará intentar dejar todo atrás de la manera más rápida posible. Su vida es como una telenovela, y muchas veces no se puede evitar formar parte de ella.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ