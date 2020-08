¿Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes?: el acertijo que intriga a las redes

Este acertijo plantea varias y múltiples dificultades a quienes se aventuran a darle una solución, pero aca te damos la respuesta correcta

Recientemente un acertijo revolucionó las redes sociales ante la gran confusión que generó, así como las miles de respuestas que al respecto surgieron en torno al acertijo que plantea una pregunta algo ambigua. Puntualmente, el acertijo plantea:

Un borracho dijo: Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes. ¿En qué día de la semana el borracho dijo esto?

Con esta interrogante, este acertijo rápidamente se volvió viral en la red, por lo que últimamente fue conocido como "el enigma del borracho" el cual se dice pasó de generación en generación "rompiendo" miles de cabezas.

Resolver esta interrogante requiere de paciencia y pensar detenidamente en la solución, meditarlo un segundo y piensa en qué día se encontraba el borracho para dar con la respuesta del acertijo.

¿Cuál es la solución al acertijo?

Si ya te diste por vencido, no pudiste resolver el acertijo y querés conocer la respuesta correcta, continúa leyendo para encontrar la respuesta.

Ante que nada debes saber que no importa quién lo dijo, ya que muchas personas dieron como respuesta que el cuestionamiento no tiene sentido por que lo dijo un borracho, sin embargo, eso no tiene nada que ver, el sujeto puede ser cambiado por "hombre", "mujer" "niño" o "persona" y el acertijo continúa siendo el mismo.

Ya que se tiene claro esto debes saber que se tiene más de una respuesta correcta, pues se le puede dar solución de una manera lógica y otra que fue calificada como mágica.

Si llegaste a la conclusión de que el día en que se dice esta frase es "domingo", déjanos decirte que estás en lo correcto debido a que el "ayer" sería sábado, si el "ayer" fuera "mañana", por lo que entonces "mañana" también sería sábado, y si mañana es sábado, "hoy" es viernes.

En tanto la solución "mágica" plantea que "si el día que fue ayer se convirtiera en el día que va a ser mañana", dando como solución el "viernes", esto si sitúas el "ayer" en martes, el "hoy" en miércoles y el mañana en "jueves", de este modo "mañana" (jueves) se convertiría en el "ayer" por lo que "hoy" sería viernes.

Test visual: ¿podés encontrar el par de ojos en menos de 60 segundos?

No son muchas las personas que logran encontrar el par de ojos que están estratégicamente camuflados en el cuadrado en el que abundan los tonos celestes.

En raras ocasiones se conoce el origen de estos desafíos, pero en esta oportunidad se sabe que fue creado específicamente por Rightly.

La empresa que creó el puzzle se dedica a la protección de datos y reveló que se debería tardar cerca de 1 minuto en encontrar los ojos ocultos.

El objetivo del acertijo creado por la compañía británica, busca concientizar sobre los difícil que puede ser detectar a alguien que este espiando nuestra información en Internet.

Por eso entre las imágenes aparecen logos de redes sociales, cuentas de mail, identificaciones, sistemas bancarios y otros sistemas de uso diario.

Antes de revelarte el lugar específico en donde están, te recomendamos que comienzas a mirar la siguiente imagen y te concentres. ¡Alerta de spoiler! Para ver la solución debés ir hacia abajo, pero mientras tanto, te recomendamos no espiar la respuesta.

¿Ahora si?

Bueno, si aún no pudiste resolverlo, podés buscar con mayor concentración de la mitad hacia la izquierda.

Si todavía no lograste dar con el ya famoso par de ojos, la solución es esta:

Esta es la solución de este desafío

