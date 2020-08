¿Se escribe "pizza" o "piza"?: La Real Academia finalmente resolvió este eterno debate

Con el hashtag #dudaRAE se puede consultar a través de las redes sociales y recibir una respuesta sobre una inquietud gramatical o lingüística

Al momento de escribir el nombre de esta sabrosa y popular comida, ¿quién no dudó si es pizza o piza?. Esta duda es muy frecuente, por lo que la Real Academia Española (RAE) la catalogó como "consulta de la semana" y la respondió a través de su cuenta de Twitter.

En esta ocasión, la RAE decidió evacuar esta duda para todas las personas hispanoparlantes del mundo, y también para aquellos que no lo sean pero compartan esta inquietud.

A través de un tuit, entonces, la RAE explicó que "la secuencia "-zz-" es ajena a la ortografía del español". En consecuencia, señaló "que 'pizza' se considera un italianismo crudo o no adaptado y, como extranjerismo, debe escribirse en cursiva". Esta fue la respuesta de la entidad ante la curiosidad de sus seguidores, que acompañó con imagen de una pizza.

Consultas de la semana | ¿Por qué se debe escribir «pizza» en cursiva?La secuencia «-zz-» es ajena a la ortografía del español, por lo que «pizza» se considera un italianismo crudo o no adaptado y, como extranjerismo, debe escribirse en cursiva. pic.twitter.com/RBaUpvE73o — RAE (@RAEinforma) August 12, 2020

Lo mismo dijo cuando un usuario le consultó acerca de la palabra mozzarella, que de hecho es el queso que llevan la mayoría de las variedades de pizzas. Ambas palabras se constituyen como extranjerismos crudos, por lo que se escriben en letra cursiva.

#RAEconsultas Sí, «pizza» y «mozarella» se escriben con cursiva, ya que la secuencia «-zz-» es ajena a la ortografía del español y ambos son extranjerismos crudos. No obstante, en el segundo caso existe la adaptación «mozarela», que se escribe en redonda. — RAE (@RAEinforma) August 14, 2020

¿Pizza o piza? La RAE respondió

¿Qué pasa cuando no se puede usar cursiva?

Una usuaria consultó qué se debe hacer cuando no se pueden usar las cursivas. Actualmente es muy frecuente usar aplicaciones que no permiten modificaciones en la letra que se utiliza. De hecho, WhatsApp la incorporó mucho tiempo después de haber salido al mercado de las apps y todavía hay muchas que no tienen esta opción.

Sobre esto, la RAE aseguró que se deben usar las comillas dobles, es decir, esta variante " ": quedaría escrito "pizza".

#RAEconsultas Para reemplazar a la cursiva cuando esta no puede emplearse son igualmente válidos tanto las comillas dobles (« ») como el guion bajo, pero este se reserva para aquellas aplicaciones en las que se convierte en cursiva en la visualización final. — RAE (@RAEinforma) August 13, 2020

Sin embargo, la respuesta en lugar de despejar las dudas de los lectores, generó una nueva controversia sobre cómo se pronuncia la famosa comida italiana en el idioma español.

¿Qué dijo la RAE? "Los extranjerismos crudos se pronuncian aproximadamente como les corresponde en su lengua originaria. Así, el italianismo no adaptado "pizza" se pronuncia [pítsa]".

Ahora bien, lo cierto es que en otros extranjerismos la RAE ha procedido a "españolizarlos", es decir, a adaptar su escritura y pronunciación al español. Si bien todavía no se ha hecho formalmente, sobre esto la mayor entidad en la lengua española dijo que "lo más adecuado sería adaptarla al español escribiendo piza".

La RAE suele responder consultas desde su cuenta de Twitter

En este sentido explicó que se escribe con una sola zeta, "siguiendo la pauta en los préstamos italianos con esa misma secuencia, como «carroza», «bizarro», «gaceta»… (it. «carrozza», «bizzarro», «gazzetta»…)".

#RAEconsultas Lo más adecuado sería adaptarla al español escribiendo «piza» (pron. [písa, píza]), con una sola zeta, pauta seguida en los préstamos italianos con esa misma secuencia, como «carroza», «bizarro», «gaceta»... (it. «carrozza», «bizzarro», «gazzetta»...). — RAE (@RAEinforma) August 13, 2020

Esta no es la única vez la RAE responde consultas. La entidad máxima de la lengua española a nivel mundial suele responder consultar lingüísticas o gramaticales a través de esta red social, siempre que los usuarios consulten con dos condiciones: deben mencionar a @RAEinforma y deben escribir el hashtag #dudaRAE. Así lo dicen específicamente en un tuit que tienen fijado en su perfil tuitero.

Si desean realizar consultas lingüísticas, recuerden que deben incluir, además de la mención a @RAEinforma, la etiqueta #dudaRAE. De esta manera podemos responder de forma más rápida a todas sus dudas. pic.twitter.com/thsgLRQ103 — RAE (@RAEinforma) August 12, 2020

