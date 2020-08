Un acertijo que muy pocos pudieron resolver, la razón para cambiar lo que leemos

Solo el 14% develó el resultado de una adivinanza que propuso la Universidad de Boston. Por qué repensar las historias que les contamos a nuestros hijos.

La socióloga Claudia Guimaré, fundadora del grupo de Facebook Mamá estimula, escribió un interesante texto sobre la importancia de la lectura que se lee desde niños.

En la misma, explica cómo los libros, personajes e historias van creando diferentes imágenes en la vida de los niños que es difícil cambiar, tal como dijo en su publicación en Clarín. Y lo demuestra con un acertijo.

"Un padre y un hijo viajan en auto. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica para que lo opere pero cuando llega, dice: '¡No puedo operarlo! Es mi hijo'".

Este acertijo formó parte de un experimento que hicieron dos investigadoras de la Universidad de Boston en 2014 entre sus alumnos de Psicología: de casi doscientos alumnos, solo el 14% pudo resolverla.

El 86% de los estudiantes respondió que el padre que va en el auto era el padre adoptivo del niño o un sacerdote. También se la plantearon a 103 niños de entre 7 y 17 años y las respuestas fueron similares.

La eminencia médica era la madre del niño accidentado. La razón de esto es la llamada "parcialidad implícita", o sesgo inconsciente de género.

En un ejemplo opuesto, en un documental sobre Islandia en la década de los 90, los niños entrevistados decían que no podían imaginarse a un hombre como presidente del país en lugar de a una mujer, puesto que llevaban toda su vida viendo gobernar a una, Vigdís Finnbogadóttir.

Lo que leen los chicos influirá en su formación.

El primer paso para que uno pueda imaginarse una mujer como eminencia médica o un hombre como presidente es que se haya visto o leído sobre alguno. Por eso, la literatura infantil que elijamos para nuestros hijos es de vital importancia, porque es un poderoso instrumento para ayudar a romper con las ideas estereotipadas que existen en la actualidad sobre las mujeres y los hombres, y que muestre una visión del mundo basada en la igualdad, la tolerancia, el respeto y la libertad.

En los últimos años asistimos al auge de un tipo de literatura infantil en particular, la llamada "literatura empoderadora", que puso sobre la mesa con mayor fuerza que nunca la necesidad de una literatura con foco en la transmisión de valores de igualdad de género.

Cuentos para educar en la igualdad

Lo primero que podemos hacer es dejar de pedir libros "para niñas" o "para niños" y focalizarnos más bien en elegir libros que transmitan valores de respeto, tolerancia, cooperación y resolución pacífica de conflictos.

Si hay varios personajes en la trama, que haya un equilibrio en la cantidad e importancia de los personajes masculinos y femeninos, así como en los roles que detentan.

Evitar libros en los que sus personajes perpetúen la asignación tradicional de tareas en función del sexo: niñas maestras, niños policías, niñas enfermeras, niños doctores, niñas en tareas domésticas o del cuidado de otros y niños científicos o líderes. Así como hoy día nos chocan los cuentos clásicos donde la madrastra siempre quería deshacerse de los hijastros tirándolos a los lobos, es hora de que nos choquen también aquellos donde la mamá osa está siempre en casa de delantal, mientras que el papá oso es el que trabaja fuera porque es el sustento económico del hogar.

Y, sobre todo, evitar libros cuyos personajes asocien características de la personalidad con el sexo de manera diferenciada, como por ejemplo, identificar la emocionalidad, la debilidad, la fragilidad o la incapacidad para resolver problemas con el universo de lo femenino, en oposición a la inteligencia, el liderazgo, la valentía o la ausencia de miedos al universo de lo masculino.

Y no sólo atender a lo que la trama "dice", sino también a lo que deja implícito por ejemplo, si deja entrever que los varones no lloran, no juegan con muñecas, no pueden mostrarse sensibles o tienen que ser buenos en los deportes, mientras que las niñas son más sensibles o gustan de actividades más artísticas que físicas, por ejemplo, o son menos aventureras o necesitan protección.

Cuentos "empoderadores"

Podemos empezar por buscar cuentos que trabajen la inclusión y la tolerancia en general. La colección Gatos de azotea, de Beatriz Doumerc, ataca de lleno la discriminación y la violencia de género, pero también el miedo al diferente o la empatía hacia la discapacidad, con historias hermosas y divertidas para niños pequeños protagonizadas por una pandilla de gatos muy particular.

Si buscamos cuentos que muestren diversidad, refuercen la autoestima y reivindiquen el sentirse distinto al resto, Elmer el elefante multicolor, Orejas de mariposa, Malena ballena, Las jirafas no pueden bailar, Willy el tímido o Rosa caramelo, Monstruo Rosa, Salvaje, Guapa o El día de campo de Don Chancho, Mercedes quiere ser bombera, Daniela Pirata, Pipi calzaslargas o Yo voy conmigo son excelentes opciones.

Si lo que queremos son libros que amplíen el horizonte de los roles femeninos posibles, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, con sus dos volúmenes, es una obra ideal para aprender sobre grandes y pequeñas mujeres que en las disciplinas más diversas imaginables (revolucionarias, skaters, deportistas paralímpicas, artistas, biólogas etc) han roto estereotipos y alcanzado logros importantísimos, contado de forma breve y en tono de aventura.

En la misma línea, la colección Antiprincesas, de Nadia Fink, editada en Argentina por Chirimbote, muestra también mujeres reales que no fueron princesas "con coronita" y que con su lucha dejaron su huella en la historia.

También está la colección Pequeña y grande, que incluye 13 biografías de grandes científicas, escritoras, artistas, etc., el libro Grandes mujeres que cambiaron el mundo, o los dos tomos de Valerosas.

Para mostrar específicamente mujeres en la ciencia, Pequeños grandes gestos por la ciencia muestra por igual a mujeres y varones que hicieron aportes trascendentales en distintas áreas del conocimiento científico, mientras que otros se centran en personajes puramente femeninos, como Mujeres de ciencia, Supermujeres Superinventoras o Las chicas son de ciencias.

Por otra parte, la colección Así me gusta a mí, de Arte a Babor, es una excelente oportunidad para mostrar tanto mujeres como hombres que revolucionaron el arte, con las historias de artistas como Lola Mora, Antonio Berni, Frida Kahlo, Leonardo Da Vinci y muchos otros.

Para los y las amantes de las princesas, hay muchísimos cuentos hermosos que muestran princesas diferentes, que se alejan del estereotipo de alguien en apuros que precisa ser salvada: Las princesas también se tiran pedos, ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?, La princesa rebelde, La princesa vestida con una bolsa de papel, La princesa Li o La cenicienta que no quería comer perdices, son algunos de los más conocidos.

En definitiva, lo importante es elegir libros que entretengan sin perder de vista que lo que les leamos dejará huella en las personas adultas que serán. Si al inculcarles el amor por la lectura les inculcamos también valores de igualdad y respeto, les estaremos regalando una infancia libre de estereotipos y etiquetas, y abriéndoles un abanico mucho mayor de posibilidades para su realización futura.

Y recordemos: los libros, como los juguetes, no tienen sexo; somos nosotros los que tenemos prejuicios.