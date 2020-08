Las 10 series y películas que son tendencia en Netflix en estos momentos

La plataforma dio a conocer el top 10 de títulos más vistos en la Argentina, que incluye series, miniseries y películas. Accedé al ranking

¿Buscás qué ver en Netflix este fin de semana? La popular plataforma reveló cuáles son las 10 series y películas que son tendencia en este momento:

1. Crímenes de familia | película

La película sigue la historia de Alicia (Cecilia Roth), una madre desesperada que hará lo imposible para evitar que su hijo Daniel (Amadeo) sea condenado a prisión acusado de intento de homicidio de su exesposa. En medio de todo el proceso, Alicia irá descubriendo una escabrosa trama oculta que cambiará su vida por completo y la convertirá en una auténtica pesadilla.

2. Lucifer | Serie

Netflix viene de estrenar la quinta temporada de la serie del diablo más sexy e irreverente de todos los tiempos, de nuevo con Tom Ellis como protagonista. El confinamiento obligó a retrasar el rodaje y de ahí el cambio de los plazos de una serie que se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores de Netflix."Lucifer ha vuelto y está... rarísimo", indica la descripción del trailer de la quinta temporada de la producción.

3. El robo del siglo | Miniserie

El robo del siglo es producida por Netflix y se inspira en el plan y atraco al Banco de la República de Valledupar, que se llevó a cabo en 1994 .

Entre la acción, un poco de humor y una interesante crítica social, la serie explora la manera en que se desarrolló el plan para llevar a cabo esa operación ilegal, quienes se le midieron a ese plan y el reto de sacar seis toneladas de billetes en una operación en la que no se disparó ni un solo tiro.

4. La noche que salvamos a mamá | Película

En esta comedia de aventura para toda la familia, Clancy y su hermano pequeño Kevin descubren que su mamá, una aparente ama de casa, fue en otros tiempos una gran ladrona y ahora está en el programa de protección de testigos. Cuando ella y su papá son secuestrados y obligados a participar en un último atraco con el antiguo novio de ella, los hermanos deben unirse para rescatar a sus padres en una noche llena de aventuras que jamás olvidarán.

5. Proyecto power | Película

Pese a que la trama pareciera tratarse de una suerte de superhéroes, se trata de un filme muy original y novedoso. Un exsoldado (Jamie Foxx), una adolescente (Dominique Fishback) y un policía (Joseph Gordon-Levitt) se unen en Nueva Orleans para dar con el origen de una nueva y peligrosa pastilla que confiere poderes sobrenaturales temporales. La trampa: nadie sabe los efectos colaterales hasta que se toma. Mientras que algunos desarrollan una piel a prueba de balas, invisibilidad y una fuerza sobrenatural, otros exhiben una reacción más mortal.

6. Tammy | Película

Tras perder su trabajo y descubrir que su marido le ha sido infiel, una mujer trata de salir adelante haciendo un largo viaje por la ruta junto a su malhablada y borrachina abuela.

El cómico y actor Ben Falcone ("Joey") quiso debutar como director con esta comedia coescrita por él y su mujer, Melissa McCarthy. Su trama se basa en un sueño que tuvo Falcone en el que su esposa era una trabajadora de una cadena de comida rápida cuya vida se caía en pedazos. Ambos apuntaron las ideas en servilletas hasta que las convirtieron en un guion.

7. Amar y vivir | Serie

Basada en la serie homónima de 1988, "Amar y vivir" es una ficción colombiana que sigue la historia de Irene Romero, una chica que sueña con convertirse en una cantante famosa, pero que tiene en contra a su propia madre, llamada Magola, para quien su única ambición debe ser cuidar el puesto de frutas que tienen en la plaza La Milagrosa. Sin embargo, junto con su padre y unos amigos funda Los Milagrosos, un grupo de música que asiste a fiestas y eventos con el objetivo de ser famosos algún día.

8. Vis a Vis | Serie

Después de robar joyas por años, Zulema y Macarena reclutan a cuatro mujeres para un espectacular atraco durante una boda en una familia ligada al narcotráfico.

9. Timetrap | Película

Un grupo de estudiantes se aventura a adentrarse en las cuevas de una remota ubicación de Texas para buscar a su profesor favorito de arqueología, quien desapareció misteriosamente buscando la Fuente de la Vida.

Sin darse cuenta, el clan se está introduciendo en un lugar en el que cambia la noción del espacio y donde el tiempo pasa mucho más lento que en la superficie. Así, sin esperanza de ser rescatados, deciden adentrarse más en la cueva para descubrir qué es lo que se oculta en ella.

10. Wonder | Película

Tras diez años de operaciones y de largos periodos de recuperación en su casa, Auggie Pulman, que nació con una grave malformación facial, tiene ahora que enfrentarse a un reto igual de difícil que sobrevivir: asistir por primera vez a un colegio e iniciar secundaria.

10 películas basadas en hechos reales

Netflix ofrece un amplio catálogo de películas y series. Sin embargo, entre ellas se destacan los films que tienen como fuente de inspiración a personajes y sucesos verdaderos.

Relatos cargados de drama, dolor, injusticias y superación personal son los que por estos días se pueden disfrutar en Netflix. A continuación, una selección de los mejores disponibles en la plataforma.

1 | Los dos papas (2019)

El film hace foco sobre la relación entre Ratzinger y Bergoglio.

Este largometraje, de Fernando Meirelles, retrata la vida de Jorge Bergoglio en su natal Argentina, y cómo llegó a convertirse en el candidato más fuerte a suceder a Benedicto XVI, tras la decisión que esté toma de renunciar al cargo más importante de la Iglesia Católica. La cinta es protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce y el guion fue escrito por Anthony McCarten, basado en su propia obra, The Pope.

2 | Retrato de un asesino (2019)

La trama indaga en la vida de un asesino serial.

En esta película, Zac Efron interpreta al asesino en serie estadounidense, Ted Bundy. Dirigida por Joe Berlinger, está basada en The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (El príncipe fantasma: mi vida con Ted Bundy), libro escrito por Elizabeth Kendall, quien fue la pareja sentimental de Bundy por varios años. El homicida fue ejecutado en 1989 tras haber confesado más de 30 asesinatos.

3 | Sully (2016)

Una hazaña de pilotaje con inesperadas consecuencias.

Esta cinta, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks, cuenta la historia de un veterano piloto, Chesley "Sully" Sullenberger, quien debe realizar un aterrizaje de emergencia en el Río Hudson, en Nueva York. Está basada en el libro Highest Duty (El deber más alto), escrita por el mismo Chesley Sullenberger y Jeffrey Zaslow.

4 | Un camino a casa (2016)

Un empresario realiza un viaje de retorno a sus orígenes.

Este emotivo filme, dirigido por Garth Davis, relata la historia de Saroo Brierley, un empresario de origen indio, quien a la edad de cinco años se aleja de su familia al extraviarse en un tren y es adoptado por una pareja australiana. Posteriormente emprende un viaje con el fin de reencontrarse con sus raíces. La cinta está basada en el libro autobiográfico A Long Way Home.

5 | 93 días (2016)

Drama ambientado en la crisis del virus ébola.

La historia de este film, dirigido por Steve Gukas, se basa en la aparición de un brote del virus ébola en Nigeria, en el año 2014. Trata sobre cómo un grupo de trabajadores de la salud de un hospital intenta contener el avance del mortal virus, arriesgando sus propias vidas.

6 | El renacido (2015)

El Renacido: acción intensa basada en hechos reales.

Leonardo DiCaprio protagoniza esta aclamada cinta, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien también participó en la elaboración del guion, el cual es una adaptación de la novela de Michael Punke, The Revenant. La película se desarrolla en 1823 y relata los difíciles momentos que vivió el trampero y explorador Hugh Glass en una de sus misiones.

7 | La teoría del todo (2014)

La película explora la juventud del físico Stephen Hawking.

Protagonizada por Eddie Redmayne y dirigida por James Marsh, la película se centra en la relación del físico teórico Stephen Hawking y su exesposa Jane Hawking. Cuenta cómo el afamado científico tuvo que lidiar con una enfermedad degenerativa desde muy joven y los retos personales que tuvo que superar junto a su pareja. El largometraje está basado en Travelling to Infinity: My life with Stephen, libro escrito por la propia Jane Hawking.

8 | 12 años de esclavitud (2013)

Un episodio de injusticia y crueldad en la historia de los Estados Unidos.

Se trata de la historia de Solomon Northup, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un afroamericano quien nació libre, pero que fue secuestrado y vendido como esclavo para trabajar en plantaciones del estado de Luisiana. La trama se desarrolla a mediados del siglo XIX y es una adaptación de la autobiografía de Northup, Twelve Years a Slave. Dirigida por Steve McQueen.

9 | En busca de la felicidad (2006)

Will Smith interpreta a un padre frente a la adversidad.

La película, que se desarrolla en la década de los años 80, está basada en la historia de vida de Chris Gardner, un empresario y conferencista, quien tras entrar en bancarrota y sufrir el abandono de su esposa, decide seguir adelante y aplicar a un nuevo empleo para sacar adelante a su hijo. Es protagonizada por Will Smith y dirigida por Gabriele Muccino.

10 | La lista de Schindler (1993)

Múltiple ganadora de Oscars, la película marcó la década del 90.

Ganadora de siete premios Oscar y dirigida por Steven Spielberg. La película relata cómo el empresario alemán Oskar Schindler (Liam Neeson), intenta salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial dándoles trabajo en sus fábricas.