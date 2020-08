¿Cuál es la forma de tus pies?: el test viral que revela datos de tu personalidad

Cada pie tiene un formato particular pero por sus formas se pueden catalogar en distintos estilos y éstos revelan datos sobre tu personalidad

Al igual que nuestra gesticulación, el formato de las extremidades de nuestro cuerpo puede revelar información sobre nuestra personalidad. En el caso de los pies, se catalogan en cinco formas comunes y cada una de ellas brinda distintos datos.

Para realizar el siguiente test tenés que observar la imagen y elegir cuál de las imágenes se asemeja más a tu pie.

¿Cuál es la forma de tus pies?

1- Pie egipcio (dedos en forma de escalera)

Si la forma de tus pies coincide con la del pie egipcio significa que sos una persona extrovertida y siempre estás buscando nuevas experiencias. Sabés escuchar y sos muy empático.

2- Pie romano (primeros tres dedos son más largos que los otros dos)

Si la forma de tu pie corresponde al pie romano, es decir, los tres primeros dedos son largos mientras que los otros dos son más cortos, significa que eres una persona valiente y muy simpática. Te encanta ser el alma de la fiesta y, cuando no estás cerca, te lo pierdes.

3- Pie griego (dedo índice es el más largo de todos)

Si el formato de tu pie se asemeja al griego significa que sos una persona creativa, deportiva y llena de energía. Siempre ves el vaso medio lleno y los obstáculos no te asustan sino que te animan a dar siempre mejor. Sos muy impulsivo y por momentos no valoras bien la situación y decis cosas que realmente no pensas.

4- Pie germánico (dedo gordo largo y otros de la misma altura)

Si la forma de tu pie coincide con la germánica significa que sos una persona muy sensible. Las personas que te rodean siempre pueden contar con vos porque sos confiable y siempre estás para ayudar a tus seres queridos. Al momento de la toma de decisiones realizas un análisis cuidadoso previo.

5- Pie celta (tercer dedo es más alto que los demás)

Si el formato de tu pie se asemeja con la celta significa que sos una persona ambiciosa y excéntrica. Tenés una personalidad particular y te diferencias de los demás por tu forma de pensar ya que siempre estás lleno de ideas innovadoras.

Test del jarrón roto

En este test de personalidad que circula por las redes tenés que tratar de identificar al personaje que rompió el jarrón.

La imagen muestra solo algunos rastros del culpable, y los usuarios deben desplegar sus propios instintos y habilidades, eligiendo así determinados indicios para dar con el supuesto responsable.

En el test de personalidad sobre "Quién rompió el jarrón" hay que imaginar que uno es la mamá y que observa a sus hijos porque un descuido de uno de ellos provocó que el jarrón se rompa y quede en el suelo hecho pedazos.

¿Cuál elegirías vos y que podría revelar sobre la personalidad?

Personaje A

Éste es el personaje a quienes más indicios lo señalarían como "culpable". Sus ojos están en dirección al suelo, su lenguaje corporal podría indicar arrepentimiento, y parece que los demás lo están señalando como el actor del hecho.

Este personaje responde a alguien para quien en la vida no existen matices: las cosas pueden ser blancas o negras; los grises no son para ellos.

Personaje B

Si prestás atenciónn vas a ver que este personaje tiene una expresión de alegría.

Este personaje estaría asociado con personalidades para las cuales los accidentes no son tan importantes, ni las cosas materiales tienen tanto valor como para preocuparse. Es decir, viven una vida más relajada, no son muy prejuiciosas y buscan contagiar a los demás con su espíritu.

Personaje C

Este personaje se metió las manos en los bolsillos y tiene una mirada que llama la atención. Si elegiste a este personaje, puede hablar de una personalidad muy muy detallista y observadora, de esas que no creen en lo primero que se les dice: siempre dan el beneficio de la duda.

Personaje D

En este test de personalidad se puede ver que el personaje agarra la ropa de su mamá como si sintiera miedo de lo que pasará después. Si tu elección fue esta, habla de una personalidad sensible. Suele tratarse de alguien que necesita de protección y contención afectiva si algo sale mal o estás triste, y le cuesta mucho asumir la responsabilidad, aun cuando se trata de cosas muy pequeñas.