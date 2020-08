Goldfarb, el hincha de River con la mayor colección de camisetas del mundo

Es argentino, vive en Miami desde 2008 y tiene el récord Guinness por la mayor colección del mundo de camisetas de un mismo equipo de fútbol

Daniel Goldfarb es argentino, tiene 39 años, vive en Miami desde 2008 y tiene el récord Guinness por la mayor colección del mundo de camisetas de un mismo equipo de fútbol.

El hincha de River Plate, que el 2 de abril de 2018 recibió el reconocimiento por sus 402 camisetas, contó en diálogo con la agencia Efe que ya tiene 685 y que planea publicar un libro este año con fotos e información de su colección.

Goldfarb contó que proviene de una familia que no mira fútbol y que a sus padres y hermanos no les interesa el fútbol, pero que su tío, padrino, es fanático de River lo acercó al deporte.

Sobre su fanatismo por coleccionar camisetas, relató que "empezó casi de casualidad".

"Yo vivo en Estados Unidos y el primer año que yo estaba acá salió una camiseta negra con la banda roja, con Petrobras, que me había gustado. Cuando fui a Argentina no la conseguí en ningún lado y me metí en MercadoLibre y empecé a ver que había camisetas antiguas y empecé a comprar distintas camisetas. Me encontré con un mundo de camisetas viejas", dijo.

El creador de la cuenta de Instagram @Millonariocamisetas contó que generó ese perfil porque dos amigos lo "empezaron a molestar" con que tenía toda esa colección y no la compartía con nadie. "Medio en joda medio en serio me decían que era un egoísta porque tenía toda la historia del club y no la compartía con nadie. Inventé lo del Instagram para mostrar las camisetas", relató.

"Todo el tiempo la gente me pregunta si algo es trucho o original. Entonces agarro mucho una remera trucha y la comparo con una original en un vídeo para que no caguen a la gente. Me trajo historias muy felices y otras no muy felices como gente que vendía camisetas truchas puteándome y amenazándome", agregó.

Dentro de su cuenta, hay una sección que se llama 'Avivando giles', en el que advierte a la gente sobre las cosas que vendedores con pocos escrúpulos le hacen a los coleccionistas que están empezando.

Récord Guinnes

Sobre su récord Guinness, contó que envió su solicitud "sin mucha esperanza". "A los seis meses me llegó un mail de que habían debatido para ver si mi récord les interesaba porque era nuevo y que sí, que les interesaba, y que tenía que recabar cierta cantidad de pruebas", continuó.

Entre ellas se encontraban las de hablar con especialistas que conozcan la colección y firmen, hacer un evento público con camisetas y que el propio alcalde de la ciudad vaya a su casa a contar las camisetas.

"Varias cosas que fui haciendo en el transcurso de seis o siete meses. Cuando mandé todo me dijeron que faltaba información y otra vez tuve que hacer un montón de pruebas", agregó.

Luego "hicieron el conteo final y les dio creo que 407 (402, según el sitio web del Guinness) camisetas y me metieron. Hoy en día tengo mucho más (685)".

"No tengo arquero, no tengo entrenamiento y no junto mangas. No me interesa si es manga larga o corta, me interesa el modelo", enfatizó.

Difícil de conseguir

Ante la pregunta sobre cuál fue la que más le costó conseguir o la que más valora, indicó que "no va a parecer una camiseta hermosa, pero a los coleccionistas nos parece hermosa".

"Esta camiseta se usó muy poco, muy poco. River perdió muy fuerte con Boca y la dejaron de usar. Mirá la tela, es todo muy raro. Tiene mucho desarrollo. Tiene el número como en una seda atrás, tiene abajo de la axila algo. Tenés que situarte en el año que se usó, 69, el tipo de tecnología para ese año era una locura", agregó.

"No se compraba en un negocio, es de un jugador. Tengo la suerte de tener la 4 que en una de las dos o tres fotos en la que aparecen los jugadores, y en la única que aparecen de espaldas, el único número que se ve es el 4", enfatizó.

Obviamente, tiene camisetas de la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid en 2018. Contó que para presenciar ese partido tuvo que viajar por 36 horas. Además, había viajado a Argentina al partido que suspendió, del cual también tiene una camiseta, porque "ya estaban preparadas".

Sobre las camisetas que le faltan, remarcó que las dos que buscaba desde hacía dos años aparecieron durante la cuarentena.

Daniel Goldfarb tiene camisetas de River de todo tipo

Referente de niños

Hace un tiempo el club le envió un diploma felicitándolo por su colección. Eso, indicó, le "genera mucho", pero por sobre ello destaca que le genera más los amigos que hizo a través de esto.

"Rodri (Daskal), el presidente del museo de River, es muy buena onda y me ayuda con las preguntas, con las fotos. Esas cosas valoro mucho yo. ¿Sabés que valoro yo mucho más que todo? El otro día me escribió un pibito de 9 años que quería hacer un trabajo práctico de mí", contó.

En ese sentido, relató que al niño le pidieron que elija un personaje y lo eligió a él porque era fanático de River. "Me quería hacer unas preguntas para su trabajo práctico. O cuando me escribieron de Brasil y me dijeron que los inspiré empezar a colección de camisetas de su equipo. O me escriben hinchas, incluso de Boca, que me dicen: 'Impresionante lo que tenés'. Eso me impresiona más", agregó a la agencia Efe.

Por último, señaló que "el hincha de fútbol no tiene que ser hincha solo por el fútbol, la cancha o esto o lo otro. Hay que usar el potencial del hincha del fútbol para ayudar a la gente. Muchas filiales tienen áreas solidarias y a mí eso me interesa mucho".

"Hay hinchas que ayudan a la gente pobre, a los comedores populares. Ese tipo de cosas me interesan a mí, me interesa llegar a ese tipo de gente y hablar con ellos para ver cómo se puede dar una mano", concluyó.