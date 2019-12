Copa Argentina: River y Central Córdoba, protagonistas de una intensa y millonaria final

El equipo de Santiago del Estero sorprendió con su desempeño en partidos previos y enfrenta a los de Gallardo, que buscan retomar el ímpetu ganador

El año calendario del fútbol argentino está a punto de finalizar. A un puñado de equipos les resta ponerse al día a partir de encuentros postergados por la Superliga, que tendrá un descanso hasta fines de enero del 2020. En ese esquema, y por el hecho de que la liga no se resolverá sino hasta el año entrante, tan solo un campeonato queda por definirse en este 2019.

La Copa Argentina, aquella que siempre arroja sorpresas y pone en aprietos a más de un club importante de primera división, a partir de actuaciones sorpresivas de equipos que a priori se presentaban como inferiores, se definirá en la noche de este viernes, a partir de las 21.10.

Como era de esperarse, uno de los protagonistas de la definición entra en la categoría de las "sorpresas". Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo conducido por el cordobés Gustavo Coleoni, comenzó su participación en la actual edición de la Copa como un club de la B Nacional. Y de hecho, mientras luchaba para ascender a primera división, se llevó un premio de $670.000 al derrotar a Nueva Chicago por los 32avos de final.

Meses después, consiguió llegar a primera y, mientras buscaba recolectar la mayor cantidad de puntos posibles para engrosar su promedio, problemática con la que aún lidia, derrotó a All Boys por los 16avos de final, embolsándose $1.180.000 más. En octavos de final despachó a Villa Mitre de Bahía Blanca y recibió otro cheque por $1.550.000.

Luego, comenzaron los cruces contra equipos de primera división. Si bien en los papales eran equipos de la misma categoría, en los enfrentamientos ante Estudiantes de La Plata y Lanús el equipo de Coleoni, por historia y por presupuesto, no partía como favorito. Sin embargo, logró imponerse ante ambos y quedar para siempre en la historia al alcanzar esta final y hacerse con $1.950.000 y $3.150.000 por cada uno de los encuentros.

El conjunto santiagueño recaudó hasta ahora $8.500.000. Esta cifra, que es importante, tiene aún más trascendencia al tratarse de una institución con cien años de historia pero que está transcurriendo su primer año en la máxima categoría del fútbol local. De hecho, su plantel no cuenta con figuras rutilantes, más allá de estar integrado por futbolistas como Diego Rodríguez (ex Independiente) o Marcelo Meli (ex Boca) que jugaron en clubes grandes.

River busca recuperar ánimo y fondos

Este viernes, las figuras de peso estarán del lado de su rival: River. Tras la derrota ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores, que le significó, en términos potenciales, una pérdida de u$s6 millones, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene la necesidad de cerrar el 2019 con un título y con un premio económico. Este último, si bien no se compara con el que pudo haber obtenido en la final continental, no puede ser despreciado.

El Millonario también lleva recaudados a lo largo de la Copa Argentina $8.500.000 y en la final los dos equipos se disputarán $5.900.000 más, casi el 70% de lo que obtuvieron por sus logros en el resto de la Copa.

Más allá de la conquista de un título y el premio que el torneo otorga, la trascendencia del torneo radica en que abre la puerta a la competencia que más dinero reparte en América del Sur: la Copa Libertadores. El campeón de la Copa Argentina pasa a ocupar inmediatamente un lugar en la fase de grupos de la competencia continental más importante en el 2020 y eso asegura un ingreso millonario en dólares.

Durante la edición 2019, por cada partido jugado en fase de grupos, cada institución recibió u$s1 millón, lo que constituye un total de u$s6 millones, dado que se disputan seis partidos en esa etapa. Los premios del año que viene todavía no han sido establecidos, pero si se repitiera el aumento para esa fase, percibido entre las ediciones 2018 y 2019 del torneo, que fue del 60%, cada equipo participante cobraría u$s1,6 millones por partido, lo que significaría un total de u$s9,6 millones.

River, actualmente, se encuentra clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores, lo que supone tener que superar dos series antes de alcanzar la etapa de grupos. Si bien cada una de esas series implica un ingreso económico de una cifra total superior a u$s1.250.000, disputarlas genera un gran desgaste y, por supuesto, existe un gran riesgo de quedar eliminado. Por eso, en busca de entrar directamente a la fase de grupos, lo que le traería a Gallardo una tranquilidad deportiva y a Rodolfo D´onofrio una mejor perspectiva financiera, irá por el triunfo el viernes. Si lo consigue, Atlético Tucumán reemplazará a River como el club argentino que ingrese a las fases previas de la Libertadores.

El conjunto de Núñez debe regularizar su situación económica. Tiene algunas deudas por futbolistas incorporados hace un tiempo y la necesidad de sostener contratos altísimos acordes al nivel de los deportistas que tiene, y que lo llevaron a ser durante los últimos años el equipo más regular de América.

La apresurada venta de Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen, que se concretaría tras esta final, pero que fue anunciada previamente -lo que fastidió a Gallardo-, es un indicio de que el Millonario no está en un momento ideal en lo económico. Por lo tanto, le resulta imperioso competir por los altos premios que concede la Copa Libertadores.

Para Central Córdoba la realidad es distinta. La potencial clasificación a la próxima edición del torneo más relevante del continente cobraría carácter de sueño cumplido en caso de concretarse.

Tras menos de seis meses en primera división, obtendría el pase para codearse con los mejores, e ingresos, tanto por esta final de Copa Argentina, como por competir en la Libertadores del año que viene, que le permitirían armar un plantel sólido.

Así, podría sentar las bases para establecerse definitivamente en primera, además de ilusionarse con realizar una campaña inolvidable a nivel internacional.