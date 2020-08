"El Chavo del 8": revelaron la estatura real de los actores de la serie

El Chavo del 8 oculta todo tipo de secretos e historias que poco a poco pasan los años comienzan a salir a la luz para la alegría de los fanáticos

Al habla de series históricas que marcaron la infancia de millones de personas a lo largo de varias generaciones hay que hablar de El Chavo del 8. Y esta serie es tan grande que luego de tantos de su último capítulo, siguen saliendo a la luz todo tipo de secretos.

Recientemente, se reveló un dato de los actores que muy pocos se habían preguntado: ¿cuanto median?. A simple vista es muy difícil adivinar este dato y gracias a una investigación se reveló el secreto.

Rubén Aguirre, el Profesor Jirafales, mide 1.96 metros. Muchos se acordarán de los apodos que le ponían por su estatura: Maestro Longaniza, Ferrocarril Parado, Kilómetro de Cañería, Manguera de Bombero.

La Chilindrina, amiga de El Chavo del 8, apenas llegaba a los 1.48 metros. Esto la convertía en la más pequeña del grupo. Ramón Valdés, Don Ramón y padre de la Chilindrina, tocaba el 1.75 metros.

Doña Florinda, Florinda Meza en la vida real, tenía una altura promedio de 1.60 metros. Carlos Villagrán, quien hacía de Quico, parecía chico en la pantalla pero llegaba al 1.78 metros.

Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista principal de El Chavo del 8, era muy bajo y así se lo veía en las cámaras, llegando al 1.62 metros.

Otros misterios

Son varios los misterios que rodean a la historia de El Chavo del 8, la cual recorrió el mundo y duró varias décadas. Es que cada uno de sus personajes tenía vida propia, y si se empieza a investigar la historia individual, todos dan mucho para hablar.

El Chavo del 8, una serie que marcó una época.

Entre todos estos misterios que siguen dando vuelta en los medios en la actualidad, uno de ellos, y quizás el más intrigante, es por qué la serie llegó a su final.

En realidad, fue la Chilindrina, hace muy poco tiempo, quien reveló el verdadero motivo por el cual se canceló la exitosa obra televisiva que marcó una generación de la televisión en gran parte del mundo.

La actriz María Antonieta de las Nieves dio a conocer detalles acerca de la cancelación de las grabaciones de la exitosa serie de televisión latinoamericana.

El elenco de la tira, no se llevaba muy bien y por muchos años se creyó que éste había sido el motivo por el cual se produjo el repentino final de la serie. Fue el propio Chespirito, quien tomó la drástica decisión. Las especulaciones, del conflicto de los actores, giraban entorno a temas económicos.

María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a La Chilindrina, dio a conocer el verdadero motivó de la cancelación de las grabaciones en 1980, y lo explicó ella misma dando fin a todo tipo de misterio.

"Bolaños se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años. Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer 'El chavo', y me dolió mucho", reveló la actriz después de ocultar por mucho tiempo el verdadero motivo.