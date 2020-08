Café: revelan la combinación ideal para quienes trabajan de noche

El café es efectivo, pero debe estar acompañado de otro componente importante. Método válido para proyectos especiales que ameriten más tiempo

El café siempre ha sido uno de las ayudas básicas para quienes trabajan o estudian de noche. La cafeína ayuda a mantener la mente despierta y brinda los bríos necesarios para continuar cuando el sueño comienza a asomar.

Sin embargo, un café puede ser mucho más efectivo si se lo acompaña de manera adecuada.

La Universidad de Australia del Sur publicó un estudio en el que sugieren algo llamado la siesta del café. Los investigadores sugieren tomar una taza de café y de inmediato realizar una siesta de entre 20 y 30 minutos.

La persona que ejecuta este método comienza a percibir los efectos de la cafeína justo después de despertar de la siesta. De esta manera evita algo llamado la inercia del sueño, una sensación de cansancio y plena calma que las personas experimentan al despertar.

Realizaron experimentos con personas que recibieron dosis de 200 mg de cafeína antes de una breve siesta a las 3:30 am. El resultado fue que estos sujetos demostraron un mayor estado de alerta una vez que despertaron. Entonces a mayor alerta aumentó el rendimiento de los trabajadores en plena madrugada.

¿El café, es bueno para la salud?

Al café se le atribuyen muchas propiedades, así como también se le asocian una gran cantidad de efectos adversos. Los griegos aseguraban que se trataba de una bebida con el poder de robar la pena y la ira, mientras que muchos especialistas actualmente dicen que el café tiene propiedades que podrían contribuir a la prevención de ciertas enfermedades, como algunos tipos de cáncer o la patología de Parkinson.

Año a año, el consumo de café aumenta y por eso es que los científicos tienen interés por las propiedades que podría tener esta bebida, así como sus potenciales efectos adversos. En este punto es importante hacer una pausa y destacar que, de acuerdo a algunas previsiones, el 2020 sería el primer año en el que el consumo de café bajaría. El aislamiento y la permanencia de las personas en sus hogares ha provocado una reducción en el consumo, dado que ya no hay más reuniones, ya no se pide ese café antes de entrar a la oficina o ya no se hace una pausa de trabajo con una taza de café en mano.

¿Por salud o por placer?

Recientemente se publicaron los resultados de un estudio que afirma que las personas deben beber esta bebida por placer y no para prevenir enfermedades.

"El impacto del consumo de café en la salud es importante porque hay pocos factores dietéticos en todo el mundo a los que muchas personas están expuestos con tanta frecuencia", señaló Rob van Dam, profesor de la Universidad Nacional de Singapur y autor principal de la investigación.

El café con cafeína no parece aumentar el riesgo de enfermedades. En cambio, está relacionado con menores probabilidades de varias enfermedades, de acuerdo con los resultados del estudio, algo que se constituye como una gran noticia para los amantes de esta bebida. Los especialistas incluso señalan que dosis moderadas de cafeína son generalmente seguras para la mayoría de las personas.

El consumo de café podría tener beneficios, pero también producir consecuencias en la salud

¿Cuál sería el problema de consumir café, entonces?

Como sucede con otros alimentos o bebidas, el problema no está en el consumo en sí mismo, sino en el exceso. Las cantidades elevadas de café pueden producir efectos adversos en el cuerpo de las personas.

Esas consecuencias pueden variar de persona a persona, no se dan siempre igual. Es por eso que cada consumidor debería observar si le produce agitación o ansiedad y tendrá que tomar la decisión de reducir el consumo, o no, en función de ello. Es importante destacar que estos síntomas también se pueden deber a afecciones más severas, por lo que siempre hay que consultar a un especialista y nunca se aconseja tomar una decisión de manera individual e inconsulta.

De acuerdo a los estudios que se hicieron hasta el momento y la revisión de sus resultados, los científicos concluyeron que no se debe consumir como un suplemento nutricional por sus beneficios, relacionados con menores riesgos de desarrollar enfermedades cardíacas, así como ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Parkinson, enfermedad hepática y cálculos biliares. Por el contrario, siempre se debe consumir con moderación, como otras bebidas o comidas que podrían resultar perjudiciales para la salud.

Por otro lado, cabe mencionar que en varias oportunidades se ha asegurado que la calidad del café o de sus métodos de preparación son los que inciden directamente en que esta bebida perjudique o ayude al organismo, ya que de no ser filtrado podría conducir a un aumento del colesterol en sangre.

Además del café, es importante considerar qué otros ingredientes se le agregan

Sin embargo, desde la Universidad del Norte de Florida y la Academia de Nutrición y Dietética, afirman que "lo que pones en el café es lo que realmente importa, más que si está filtrado o no". Esto significa que el café como tal, si se consume en exceso, puede producir consecuencias en el organismo, pero también es fundamental mirar con qué se acompaña ese café. Es diferente una taza pequeña de café solo, filtrado o no, que una taza del mismo tamaño que tenga además crema de leche y azúcar.

En conclusión, cabe mencionar que el café no es diferente de otros alimentos o bebidas. Si se consume con moderación no tiene consecuencias severas en el organismo, al igual que si se combina con las bebidas e ingredientes adecuados. La moderación es la clave en la alimentación y en el consumo de productos alimenticios.