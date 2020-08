Estos son los tres signos del zodíaco que ya no tienen paciencia

La paciencia es una virtud. Saber esperar el momento adecuado para actuar, o simplemente para que pase lo malo de una situación es una buena característica. Estos son los tres signos del zodíaco que ya no tienen paciencia

Les molesta demasiado esperar. Los arianos saben lo que se merecen, y les molesta mucho tener que tener paciencia para obtenerlo. Lo quieren ya.

Son un signo que depende mucho de sus objetivos, y si no los consiguen pueden perder la calma rápidamente. Mejor ayudarlos a encontrar aquello que los hace felices.

¿Cuáles son los signos que tienen poca paciencia?

Géminis

El problema de los geminianos es que se aburren con mucha facilidad, por lo que la paciencia no es uno de sus fuertes ni mucho menos.

Sienten que llegan un momento en el que hay que partir, y como uno de los más impacientes del horóscopo, simplemente hacen las valijas y se van, ya sea en sentido figurado o literal.

Leo

Los leo tienen tanta confianza en sí mismos que piensan que no tienen que esperar nada para conseguir absolutamente todo lo que quieren.

No hace falta aclarar que ese no es siempre el caso, y que muchas veces los nacidos bajo este signo deben aprender a esperar para no perder la cabeza.