Los sueños y el inconsciente: este es el significado de soñar con lluvia

Una lista de los diferentes significados de soñar con lluvia que te harán reflexionar y entender algunas emociones que estás atravesando

Muchas veces nos pasamos el día pensando en aquel sueño que tuvimos mientras dormíamos. Es toda una suerte despertarse y acordarse de lo que pasó por tu cabeza en la noche. Tenemos la capacidad de poder soñar con cualquier cosa, desde un encuentro con tu ídolo hasta la pérdida de un ser querido.

Los sueños se generan gracias al inconsciente y cada uno tiene su porqué. Por eso, hoy te contamos la explicación de soñar con lluvia. Cabe aclarar, que los siguientes significados dependen mucho de cada persona, de cada contexto y del momento vital en el que nos encontremos.

Soñar con lluvia torrencial

Llegan obstáculos muy grandes, pero los superarás todos. El encuentro con estos será muy fuerte, sin embargo, encontrarás las salidas y podrás protegerte de ellos. Todo dependerá de la confianza que tengas en vos mismo para estar en frente de las dificultades.

Soñar con llovizna

Este sueño refleja preocupación económica. Podría signidicar mala racha en los negocios y finanzas que no fluyen. Caen pero así como llegan, se van, se evaporan en gastos necesarios. Quizás debés potenciar tus modos de lograr tus ingresos, para que sean más aceptables y cubran tus necesidades.

Es importante que te fortalezcas en varios campos o áreas de tu vida. Este sueño demuestra debilidad. Tené un poco más de fortaleza para emprender tus asuntos, con esta actitud tan floja no obtendrás logros grandes y satisfactorios.

Soñar con lluvia con granizo

Hay cosas en tu entorno que te golpean fuerte y te paralizan. Es algo que te hiela la sangre y te asusta un poco. Es natural, no son fáciles las situaciones actualmente para vos.

Esto significan los sueños con granizo

Soñar con lluvia de meteoritos

Muchos miedos te acompañan en el día a día. Le tenés miedo a muchas cosas, al fracaso especialmente. Por esta razón no te arriesgás y estás paralizado ante los temores.

Soñar con lluvia con rayos

Son dificultades en muchos ámbitos. Necesitás estar relajado para que esto no te derrote. El tamaño de los problemas parece ser más grande de lo que realmente son. No estés pensando de antemano que no podrás resolverlos. Enfréntate con más valentía a los mismos. Son muy ruidosos, pero en esencia, no son tan complejos.

Soñar con lluvia de agua sucia

Este sueño es de mal augurio, algún asunto relacionado con finanzas o relaciones de pareja se ven afectados en estos tiempos. No hay mucha esperanza en que estas situaciones se solucionen pronto. Son muchas las cosas que andan mal, una tras otra. Esto te pone en jaque pues no sabes cuál es la salida, o por donde comenzar a resolver.

Hay personas que sueñan con lluvia

Soñar con lluvia de colores

Es un sueño fantástico que te conecta con tu yo infantil, donde todo es posible. Estás en paz y feliz en estos momentos. Debés aprovechar este momento tan apacible, para realizar actividades creativas, quizás pintar, escribir poemas, etc.

Soñar con lluvia de sangre

Es un sufrimiento muy hondo que te tiene inquieto. Es el llanto que estás por enfrentar. Una herida que alguien muy querido te ha ocasionado. Tu tendrás formas de solventar este asunto, pero pasará un largo tiempo, para lograrlo.