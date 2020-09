Un día como hoy nacía Jorge Porcel, un cómico popular, exitoso y controvertido

Su figura generaba admiración en el público. Hizo una emblemática dupla junto a Olmedo. Pero también se forjó una polémica fama.

Un 7 de septiembre de 1936 nació en Buenos Aires Jorge Raúl Porcel.

Porcel fue uno de los cómicos más populares de la Argentina y, aunque ya pasaron años de su muerte, su recuerdo sigue intacto por el legado que dejó tanto en el cine como en la televisión nacional.

Desde muy joven, Porcel se había dedicado al humor, aunque su debut en cine fue en 1962. Participó de casi 50 películas argentinas en las que compartió cartel con Susana Giménez y Moria Casán, entre otros artistas nacionales.

Junto a Alberto Olmedo formó una de las duplas cómicas más famosas y exitosas de la historia del cine y la televisión argentina. Entre sus programas de TV más recordados figuran, Operación Ja Ja y Porcelandia.

Jorge Porcel haciendo dupla con Alberto Olmedo

Sin embargo, su vida detrás de las cámaras no tenía el brillo que lo iluminaba cuando las luces del espectáculo lo iluminaban y muchos de los que trabajaron con él denunciaron que fueron víctimas de sus maltratos.

Querido por muchos, el último tiempo también sumó detractores. Algunos colegas afirmaron públicamente que no era tan "querido" en el ambiente como se pensaba.

Famoso por devorarse una pizza entera en su camarín entre grabación y grabación, Porcel se caracterizó por enojos y gritos en los estudios. Se decía que era "muy exigente" para justificar cierto destrato hacia su elenco. Amor u odio, eso es lo que despertaba en la gente este humorista.

Porcel fue amado por el público, pero detrás de las cámaras tenía una fama controvertida

Sus compañeros de elenco, principalmente quienes intentaban hacer sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, no lo encontraron como el personaje simpático y divertido que veían en televisión. Egoísta, celoso y egolatra, se hizo la fama de pisotear a sus colegas para que no se lucieran.

Hasta la propia Susana Giménez confesó que compartir sets de cine y escenarios teatrales con él no fueron buenas experiencias.

En tanto, Juan Carlos Calabró había dado su punto de vista sobre el accionar de Porcel en algunos momentos de su carrera: "Cuando empecé, Porcel era estrella de la revista. Una vuelta yo emboco un personaje. El teatro se venía abajo y el Gordo, que era terriblemente celoso, va le habla al productor y le pide que recorte mi participación. Me entero, voy y lo llevo a un camarín. Nos encerramos. 'Gordo, ¿vos querés que nos agarremos a trompadas?'. Y él 'no, no, qué pasa Juan Carlos'. 'Escuchame, gordo, no me serruches el piso. Vos ya está: más de lo que llegaste, no vas a llegar'. Me tuvo que respetar sin llegar a las manos. Eso fue en el 76".

Georgina Barbarrosa, Amalia Yuyito González fueron algunas de las reconocidas figuras del ambiente que también padecieron los maltratos de Porcel.

En cambio, Carmen Barbieri fue una de las pocas que manifestó su profundo cariño hacia Porcel. "Tuve un amor muy especial que fue Porcel, esa fue mi gran historia de amor", reveló la actriz.

Participó de casi 50 películas argentinas en las que compartió cartel con grandes del humor

Mala relación con su hijo

Porcel negaba a su hijo biológico pero siempre lo mantuvo y le pasaba una mensualidad de 2.500 dólares. Además le compró una casa en Acassuso y un departamento en Capital Federal.

"A mi hijo le regalé dos casas y lo mantuve hasta que cumplió 21 años. Si ahora no tiene plata no es problema mío. Todos vivieron de lo que le daba a mi hijo; ahora sería bueno que se ponga a trabajar", dijo el cómico.

Sus últimos años

En 1994, ya radicado en Estados Unidos, retornó por un tiempo al país para realizar por el canal Telefé un ciclo junto a Jorge Luz (el destacado cómico argentino, con quien había trabajado años), que fue su último trabajo en la televisión local, titulado La Tota y la Porota.

El último trabajo en la pantalla grande fue con el mismísimo Al Pacino en Carlito´s Way (1993). Durante los últimos años tuvo un cambio religioso y se convirtió al evangelismo. Inclusive se desempeñaba como pastor religioso.

Económicamente, Porcel se sostenía con un restaurante que había instalado en la ciudad balnearia estadounidense, siempre frecuentado por argentinos. En sus últimas apariciones públicas se desplazaba en silla de ruedas porque también padecía problemas musculares.

Los últimos años de Porcel fueron un calvario que él mismo se encargó de generar por sus excesos. El 16 de mayo de 2006, Jorge Porcel, "El Gordo" Porcel, una leyenda del humor argentino, murió en Miami a causa de un paro cardiorrespiratorio, tras una operación de vesícula biliar.