Para ella no pasa el tiempo: así luce "La Chilindrina" a sus 69 años

María Antonieta de las Nieves es una pionera de la televisión mexicana. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo con solo seis años

María Antonieta de las Nieves comenzó su carrera en el mundo del espectáculo con solo seis años. Es una pionera de la televisión mexicana, de hecho participó en la primera telenovela transmitida en el país azteca en 1958, llamada "Senda Prohibida".

Sin embargo, su personaje que le dio fama mundial es "La Chilindrina", que a sus 69 años sigue interpretando para deleite de sus fanáticos.

La actriz mexicana, nacida el 22 de diciembre de 1950, se mantiene activa en las redes sociales. Allí comparte recuerdos, fotos inéditas y videos de su dilatada trayectoria profesional, que también incluye la locución y el doblaje.

La famosa hija única de "Don Ramón" es la voz de múltiples personajes para América Latina, como Tabatha de "Hechizada"; Pebbles de "Los Picapiedras"; Eddie Munster de "La familia Monster"; Merlina de "Los locos Addams" y Vanellope Von Schweetz en "Ralph, el demoledor".

"La Chilindrina" actualmente

Recientemente, María Antonieta de las Nieves protagonizó una divertida sesión de fotos donde aparece como "La Chilindrina", pero también con otras facetas que fascinaron a sus admiradores. "Juegando’ a ser modelo en mi casa", escribió.

Usuarios de las redes sociales le enviaron mensajes de admiración: "Cada día más joven, increíble"; "¡Dios mío, cómo puedes ser tan hermosa! "; "¡Estás igual cuando salía aún el programa de Chespirito!"; "Que belleza mi María Antonieta, eras y serás siempre una divaaa"; "¡Eres bella por fuera y por dentro! Fíjate, fíjate, fíjate".

Otra de sus fotos más comentadas es una donde aparece con un elegante vestido negro, sin mangas y escote. Una versión poco conocida de "La Chilindrina", quien dedicó a sus admiradores esta foto inédita.

Triste por el Chavo del 8

Su último pronunciamiento público fue por la polémica decisión de Televisa de sacar del aire al "Chavo del 8", luego de no llegar a un acuerdo con los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

"Quiero darles una disculpa porque no les he dado la cara, porque no tengo nada que decirles", comentó. "La salida del Chavo de la televisión me dejó tan asombrada como a todos ustedes", confesó.

"No sé absolutamente nada y estoy muy triste, porque yo quisiera que cuando ‘La Chilindrina’ se muera o María Antonieta de las Nieves se muera todavía siguiera en sus casas", aseveró a inicios de agosto.