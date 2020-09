"¿Cuántos caballos ves?": el test visual que expone rasgos de tu personalidad

Los test son un furor en las plataformas digitales y este también pone a prueba tu visión. Descubrí datos de tu personalidad que tal vez estaban ocultos

El poder de observación puede brindar muchos datos sobre tu personalidad y se utiliza para realizar evaluaciones psicológicas. En este nuevo test, deberás observar cuántos caballos se encuentra en la imagen y descubrí rasgos de tu carácter.

El aprendizaje, la práctica y las necesidades reales juegan un papel decisivo en el proceso de observación. Para esta prueba pondrás en ejercicio su visión y reconocerás datos de tu personalidad. ¿Cuántos ves?

Un caballo grande

Sos una persona con una visión global que no le da mucha importancia a los detalles. Tus decisiones son firmes y precipitadas. Sin embargo, no siempre es la forma más adecuada de reaccionar porque corrés el riesgo de perder de vista cosas importantes que podrían desmoronar tus proyectos.

5 a 10 caballos

Hay mucho perfeccionismo en vos y no tomás decisiones de forma superficial y sin evaluarlas previamente. A medida que alcanzás tus objetivos, es posible que los métodos aleatorios que empleás no siempre logren el resultado deseado. Te sentís cómodo en el trabajo, pero lo que importa es que no te detengas y que alcances todas las metas que decidas emprender.

11 caballos o más

Sos la persona más perfeccionista. Con gran intuición, notás los detalles más pequeños que la mayoría de la gente no ve y esto te convierte en un trabajador fuera de lo común.

Sin embargo, ser demasiado meticuloso no siempre te beneficiará, ya que buscarás el error incluso cuando no esté allí. La insatisfacción es tu preocupación y siempre necesitas algo más para satisfacer tu necesidad de sobresalir en todos los sectores.