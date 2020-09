Test: Elegí una calavera y descubrí tu futuro en el amor

Este desafío demuestra que nuestras elecciones revelan mucho acerca de nuestros rasgos de personalidad, y nada sobre nuestras selecciones es aleatorio

Nuestras elecciones no son aleatorias. No recogemos cosas accidentalmente. Nuestras elecciones se rigen por el tipo de personas que somos y, por lo general, lo que elegimos, incluso sin saberlo, se decide por el tipo de personalidades que tenemos.

Aquí, por ejemplo, tenemos 10 calaveras, todas de diferentes tipos. Continuá y elegí una calavera que te atraiga más y te revelaremos por qué hiciste esa elección.

# 1

Si esta calavera fue su elección, entonces es probable que seas una persona con gustos simples pero elegantes. El cráneo, arriba, está decorado mínimamente y tiene flores colocadas como una corona. Los ojos brillan de color rojo lo que indica pasión. Por lo tanto, sos una persona que se siente apasionadamente atraída por las cosas hermosas de la vida, pero no te impresiona la complejidad. Sus pensamientos, así como sus acciones, son sofisticados pero nunca complejos, lo que lo convierte en una combinación ideal de vida simple y pensamiento superior.

# 2

Si esta calavera fue tu elección, entonces es probable que seas una persona profundamente afectada por la naturaleza. Te gustan las cosas en su forma natural, ya sea belleza o cualquier otra cosa. El cráneo muestra el sol rodeado de hojas, lo que indica una naturaleza nutritiva. Por lo tanto, sos el tipo de persona que le gusta cuidar de los demás, brinda ayuda a quienes la necesitan y le gusta ayudar a las personas a crecer en la vida. Aceptas a las personas como son, sin juzgarlas, ya que esa es la forma en que la naturaleza las hizo.

# 3

Si esta es la calavera que elegiste, entonces es probable que seas una persona extremadamente orientada a los detalles. El cráneo está delicadamente decorado con diseños finos y pintados de forma intrincada. Su elección revela que también sos alguien que presta atención a los detalles más finos de la vida y ama la complejidad de los pensamientos. Te dirigís hacia las cosas más finas de la vida y aprecias la belleza de crear algo que está tan bien detallado. Sos el tipo de persona que avanza hacia el perfeccionismo con cada paso y lo hace en un estilo propio.

# 4

Si este es el cráneo que escogiste, entonces es probable que seas una persona muy atraída por el lado primitivo de los humanos. Este cráneo es indicativo de conocimiento antiguo, y tu elección revela que amás la verdadera naturaleza de los humanos. Te gusta cuando las personas son reales contigo y no endulzan las cosas solo para complacerte. Preferís la honestidad, la franqueza y la naturaleza contundente de las personas porque eso, al menos, te muestra sus verdaderos aspectos. Odias a las personas que mienten y engañan como preferirías tener personas que hablen la cruda realidad que la mentira piadosa.

# 5

Si esta es la calavera que elegiste, entonces es probable que seas una persona con una personalidad colorida. Te gusta estar fuera y ser sincero acerca de quién eres y te expresas lo más honestamente que puedes. Tu elección revela que tu verdadera naturaleza es libre y salvaje, al igual que la imagen que se muestra en el cráneo, y siempre eres honesto acerca de quién eres como persona. No importa si los demás te aceptan o no, es su problema. Simplemente miras hacia delante en la vida perfeccionándote a medida que avanzas. No sos el que duda de ti mismo, tu autoestima es lo que te impulsa.

# 6

Si este fue el cráneo que escogiste, entonces es probable que seas una persona que está profundamente en contacto con tu alma. Tu espiritualidad es lo que te diferencia del resto y tu alma es lo que te empuja. El cráneo de arriba tiene una cruz en la cabeza, lo que no significa que seas religioso (también puedes ser religioso), sino que estás influenciado por tu voz interior. Tu comprensión de ti mismo, tus fortalezas y tus debilidades provienen de una comprensión más profunda de tus propios pensamientos. No mucha gente entiende las formas misteriosas en que sus almas les hablan, pero uno sabe cuándo habla y cómo prestar atención a su voz interior. Esta no es solo una cualidad rara sino también una que es difícil de alcanzar.

# 7

Si esta es la calavera que elegiste, entonces es probable que seas una persona que sobresalga en una multitud sin siquiera intentarlo. Este es el único cráneo en la lista que tiene bigote y se destaca claramente. Su elección, por lo tanto, revela que sos alguien que no tiene que esforzarse para ser diferente, usted ya lo es. Ya sea por sus elecciones, su actitud o su enfoque general hacia su vida, usted no es el que se ajusta a lo que otros esperan de usted. Siempre tomaría decisiones, incluso sin saberlo, que serán diferentes de otras pero únicas a su manera. Ser diferente es difícil en un mundo que no aprecia la singularidad, pero aún así te mantienes erguido y orgulloso de lo singularmente diferente que sos.

# 8

Si este es el cráneo que elegiste, entonces es probable que seas una persona con una chispa en tu alma. Sos alguien que está impulsado por la belleza de los pensamientos y no del cuerpo. El cráneo, arriba, muestra un diamante en la frente. Su elección, por lo tanto, significa que seas alguien que aprecia una conversación profunda y una conversación significativa. Es la forma en que la gente piensa lo que te fascina y siempre estás más interesado en la razón detrás del comportamiento de las personas que en el comportamiento en sí mismo. Si hay algo que realmente aprecias, es la belleza de la mente y es por eso que aceptas solo a aquellos que son verdaderos en sus pensamientos y puros en sus acciones. Por lo tanto, usted elige a las personas que son tan comprensivas y ordenadas como usted mismo.

# 9

Si esta es la imagen que escogiste, entonces es probable que seas una persona creativa, sofisticada y que piense fuera de la caja. El cráneo muestra una chispa en los ojos y está cubierto con diseños que han sido pintados intrincadamente. Su elección, por lo tanto, revela que hay una chispa oculta en usted, lista para estallar en llamas y su espíritu creativo es lo que guiará a esta llama para crear algo extraordinario. ¡Tu alma y tu mente son una en la creación y es cuando liberas tu lado creativo cuando el mundo se detiene para mirarte con asombro!

# 10

Si este es el cráneo que eligite, entonces es probable que seas una persona con múltiples gustos y personalidad multidimensional.

El cráneo, arriba, muestra una mezcla de espiritualidad, naturaleza y color que se fusionan para crear belleza. Por lo tanto, su elección revela que usted es el tipo de persona que puede entender y manejar múltiples aspectos de su vida con la misma facilidad y, sin embargo, vive de una manera que es apreciada por otros.

Podés adaptarte a cualquier situación porque tu personalidad tiene múltiples aspectos y, sin embargo, siempre te mantienes siendo así, simplemente porque eres quien eres, por naturaleza.

Esto es lo que su elección revela acerca de su personalidad y cada uno de estos rasgos significa algo para algunas personas más que para otras. A menudo nos sentimos atraídos por nuestro propio tipo de personas y nuestras elecciones, aquí, no fueron diferentes.

También es cierto que nuestras elecciones varían con el tiempo y las situaciones, pero en general, nuestros rasgos de personalidad no cambian mucho y realmente revelan lo que tenemos en nuestras mentes.