¿Qué aspecto de tu carácter es más fuerte? Este test puede darte una respuesta

Este test visual pone a prueba tu carácter y tu personalidad, y al final te muestra qué aspecto es más fuerte para que puedas conocerte mejor

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, las ganas de conocernos aún más nos lleva a realizar de las más variadas pruebas. Esta vez te traemos un test visual en el que podrás descubrir algunos ámbitos nuevos de tu carácter.

La imagen es muy simple, sin muchos colores. Son líneas negras en un círculo blanco, rodeado a si mismo, por una textura amarilla. De esas líneas blancas se pueden determinar al menos dos animales. Aquel que veas primero será el que determine más tu carácter y tu personalidad.

Mediante estas imágenes, la psicología nos permite descubrir aspectos de nuestro ser que pueden estar ocultos en el inconsciente. Hay que tener en cuenta que sólo se trata de un test visual, sin fundamento científico.

Una vez con la figura, tenés que indicar qué animal ves primero:

En el caso de que sea el cisne el primer dibujo que ves, habla de personas realistas, cuya inteligencia se basa en la lógica. Sus habilidades son netamente analíticas y de dejan llevar por el razonamiento. Habla de una persona que no se deja llevar por las emociones. La recomendación es esa, que te abras y dejes fluir tus emociones.

En el caso de ver la ardilla en primer lugar en este test visual, hablamos de una persona lúcida, atenta y perfeccionista. Es una persona analista por naturaleza que no toma una decisión si antes no la pensó detenidamente. Es una persona pasional que trabaja, a veces más de la cuenta, para lograr sus sueños. Aprenden rápidamente de sus errores, y no se desaniman.