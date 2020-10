Test: la pintura de Magritte que elijas revela qué tipo de soñador sos

Los tests psicológicos son furor durante la cuarentena; en este caso, a través del arte, esta prueba propone conocer qué tipo de soñador sos

Los sueños son importantes y guardan muchos significados. Es por eso que este test psicológico basado en las pinturas de Magritte revela distintos tipos de soñadores.

Frente a tres pinturas de Magriette, la primera en ser elegida, será la que refleje el tipo de soñador que es cada persona. El test psicológico es sencillo, pero puede ser muy revelador en cuanto a las características personales.

Muchas pruebas visuales están relacionadas con la psicología. El hecho de elegir una imagen a primera vista da a conocer diversos aspectos de una persona. En este caso, el test psicológico también ayuda a saber cómo una persona enfrenta las dificultades.

Las pinturas de Magriette

¿Qué pintura elegís? Luego fijate qué revela esto sobre el tipo de soñador que sos:

1. "El anillo de oro"

2. "El castillo de los Pririneros

3. "La Victoria"

Los resultados

1. "El anillo de oro": soñadores con los pies en la tierra

Al elegir dicha imagen, los especialistas consideran que se es una persona que enfrenta las dificultades con serenidad y compromiso. Si bien es una cualidad positiva, también puede generar confusión entre los temas y los sueños.

Además, son personas que consideran que los sueños son muy importantes. A pesar de ser serios, no temen arriesgarse a vivir los problemas sin mayor intensidad pero con la emoción casi al borde.

2. "El castillo de los Pririneros": soñadores valientes

Quienes eligen la pintura del castillo sobre una piedra, son personas soñadoras a quienes las dificultades son casi insuperables. Esto implica que tienden a seguir adelante y construir una vida sin preocuparse por las incertidumbres a su alrededor.

Aún así, no significa que no estén conscientes de lo que está mal. Son grandes observadores y por eso, al analizarlo consideran que no es necesario dejarse abrumar ni dejarse llevar por las ansiedades.

3. "La Victoria": soñadores absolutos

Las personas que eligen el cuadro "La Victoria", son soñadores por excelencia. A pesar de cualquier dificultad, la fuerza propia e ingenio hacen que superen cada instancia. Si bien es una importante cualidad, deben estar atentos ya que algunas soluciones requieren de precisión.

A pesar de eso, la imaginación y terquedad sobresalen en sus personalidades. De modo que suelen creen en que todos los sueños son posibles de concretar.